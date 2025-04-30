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Российские войска освободили поселок Новое в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
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12:58 30.04.2025 (обновлено: 13:28 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/svo-2014323933.html
Российские войска освободили поселок Новое в ДНР
Российские войска освободили поселок Новое в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Российские войска освободили поселок Новое в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:58:00+03:00
2025-04-30T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.Помимо этого, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным, танковой, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки и Кировска.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки: Уничтожен также склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Кадры из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР
Минобороны России показало видео из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российские войска освободили поселок Новое в ДНР

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Новое в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили поселок Новое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Новое в ДНР
Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.
Помимо этого, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным, танковой, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки и Кировска.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • более 220 солдат;
  • две боевые бронемашины;
  • десять автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии западного производства.
Уничтожен также склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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