https://ria.ru/20250430/svo-2014323933.html

Российские войска освободили поселок Новое в ДНР

Российские войска освободили поселок Новое в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

Российские войска освободили поселок Новое в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:58:00+03:00

2025-04-30T12:58:00+03:00

2025-04-30T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.Помимо этого, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным, танковой, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки и Кировска.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки: Уничтожен также склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Кадры из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР Минобороны России показало видео из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР 2025-04-30T12:58 true PT2M06S

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Ольга Тузова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)