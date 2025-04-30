https://ria.ru/20250430/svo-2014323933.html
Российские войска освободили поселок Новое в ДНР
Российские войска освободили поселок Новое в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Российские войска освободили поселок Новое в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:58:00+03:00
2025-04-30T12:58:00+03:00
2025-04-30T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014321323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398f42c766b500fc90757de5160e5c6f.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.Помимо этого, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным, танковой, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки и Кировска.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки: Уничтожен также склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014321323_333:0:1773:1080_1920x0_80_0_0_b1bb303beacbabfd37e53c66f852ef1e.jpg
Кадры из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР
Минобороны России показало видео из освобожденного населенного пункта Новое в ДНР
2025-04-30T12:58
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль поселок Новое в Донбассе, сообщило Минобороны
.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.
Помимо этого, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным, танковой, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки и Кировска.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
- более 220 солдат;
- две боевые бронемашины;
- десять автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии западного производства.
Уничтожен также склад боеприпасов.