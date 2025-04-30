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ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:29:00+03:00
2025-04-30T12:29:00+03:00
2025-04-30T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, уничтожены три склада боеприпасов.
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северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"