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ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/svo-2014311920.html
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:29:00+03:00
2025-04-30T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, уничтожены три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 270 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, уничтожены три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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