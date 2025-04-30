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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 30.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, танк, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:20:00+03:00

2025-04-30T12:20:00+03:00

2025-04-30T12:21:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 военных Украины, танк, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Токаревка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

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вооруженные силы украины, запорожская область, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность