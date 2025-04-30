https://ria.ru/20250430/svo-2014308617.html
ВС России освободили Новое в ДНР
ВС России освободили Новое в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
ВС России освободили Новое в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Новое в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:18:00+03:00
2025-04-30T12:18:00+03:00
2025-04-30T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Новое в ДНР, сообщили в Минобороны России."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Новое в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Новое в ДНР