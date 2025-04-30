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Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 30.04.2025 (обновлено: 11:49 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/svo-2014296618.html
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО
Ситуация на земле в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:40:00+03:00
2025-04-30T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация на земле в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юро эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть. И в 2022 году был подготовлен документ, он был парафирован, но мы все с вами помним, как господин (экс-премьер Великобритании Борис) Джонсон дал команду Киеву уйти из процесса переговоров. Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО

Песков: ситуация в зоне СВО сейчас совсем другая, чем в марте 2022 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация на земле в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юро эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть. И в 2022 году был подготовлен документ, он был парафирован, но мы все с вами помним, как господин (экс-премьер Великобритании Борис) Джонсон дал команду Киеву уйти из процесса переговоров. Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков назвал мирное достижение целей СВО предпочтительным для России
11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссия
 
 
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