https://ria.ru/20250430/svo-2014296618.html

Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО

Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО

Ситуация на земле в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:40:00+03:00

2025-04-30T11:40:00+03:00

2025-04-30T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация на земле в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юро эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть. И в 2022 году был подготовлен документ, он был парафирован, но мы все с вами помним, как господин (экс-премьер Великобритании Борис) Джонсон дал команду Киеву уйти из процесса переговоров. Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий песков, украина, россия