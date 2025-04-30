https://ria.ru/20250430/svo-2014296618.html
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО
Ситуация на земле в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:40:00+03:00
2025-04-30T11:40:00+03:00
2025-04-30T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация на земле в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юро эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть. И в 2022 году был подготовлен документ, он был парафирован, но мы все с вами помним, как господин (экс-премьер Великобритании Борис) Джонсон дал команду Киеву уйти из процесса переговоров. Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО
Песков: ситуация в зоне СВО сейчас совсем другая, чем в марте 2022 года