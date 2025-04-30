https://ria.ru/20250430/svo-2014296227.html

Песков: Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО

Песков: Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Песков: Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО

Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:39:00+03:00

2025-04-30T11:39:00+03:00

2025-04-30T11:55:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс урегулирования продолжается, президент Путин имеет главную цель - это достичь тех целей, которые он ставил, начиная специальную военную операцию. Мы должны обеспечить наши национальные интересы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, общество