https://ria.ru/20250430/svo-2014296227.html
Песков: Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО
Песков: Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Песков: Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО
Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:39:00+03:00
2025-04-30T11:39:00+03:00
2025-04-30T11:55:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс урегулирования продолжается, президент Путин имеет главную цель - это достичь тех целей, которые он ставил, начиная специальную военную операцию. Мы должны обеспечить наши национальные интересы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Общество
Песков: Россия должна обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО
Песков назвал достижение задач СВО главной целью Путина