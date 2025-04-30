https://ria.ru/20250430/svo-2014291058.html
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:26:00+03:00
2025-04-30T11:26:00+03:00
2025-04-30T11:26:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия должна победить в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что мы делаем - специальная военная операция, все решения Путина - это абсолютно правильно. И наш с вами долг - победить", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/svo-2014022694.html
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россия, дмитрий песков
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков
Песков: Россия должна одержать победу в спецоперации на Украине