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Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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11:26 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/svo-2014291058.html
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:26:00+03:00
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия должна победить в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что мы делаем - специальная военная операция, все решения Путина - это абсолютно правильно. И наш с вами долг - победить", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков

Песков: Россия должна одержать победу в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия должна победить в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"То, что мы делаем - специальная военная операция, все решения Путина - это абсолютно правильно. И наш с вами долг - победить", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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