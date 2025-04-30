https://ria.ru/20250430/sumy-2014508306.html

Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников

Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников - РИА Новости, 30.04.2025

Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников

Разрозненные группы украинских боевиков и иностранных, в том числе польских, наемников хаотично бегут от Вооруженных сил РФ в сторону Сум, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T22:25:00+03:00

2025-04-30T22:25:00+03:00

2025-04-30T22:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумы

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. Разрозненные группы украинских боевиков и иностранных, в том числе польских, наемников хаотично бегут от Вооруженных сил РФ в сторону Сум, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". "Остатки разрозненных подразделений украинских боевиков и иностранных наемников хаотично бегут в сторону Сум. Наши штурмовики сообщают о большом количестве поляков. Согласно данным радиоперехвата, противник испытывает там острую нехватку боеприпасов", - сообщил агентству офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

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россия, сумы, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина