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Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sumy-2014508306.html
Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников
Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников - РИА Новости, 30.04.2025
Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников
Разрозненные группы украинских боевиков и иностранных, в том числе польских, наемников хаотично бегут от Вооруженных сил РФ в сторону Сум, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:25:00+03:00
2025-04-30T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. Разрозненные группы украинских боевиков и иностранных, в том числе польских, наемников хаотично бегут от Вооруженных сил РФ в сторону Сум, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". "Остатки разрозненных подразделений украинских боевиков и иностранных наемников хаотично бегут в сторону Сум. Наши штурмовики сообщают о большом количестве поляков. Согласно данным радиоперехвата, противник испытывает там острую нехватку боеприпасов", - сообщил агентству офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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россия, сумы, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Офицер "Севера" рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников

Разрозненные группы ВСУ и польские наемники бегут в сторону Сум

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. Разрозненные группы украинских боевиков и иностранных, в том числе польских, наемников хаотично бегут от Вооруженных сил РФ в сторону Сум, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь".
"Остатки разрозненных подразделений украинских боевиков и иностранных наемников хаотично бегут в сторону Сум. Наши штурмовики сообщают о большом количестве поляков. Согласно данным радиоперехвата, противник испытывает там острую нехватку боеприпасов", - сообщил агентству офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Горнале нашли телефон с материалами по вербовке в ВСУ
Вчера, 21:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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