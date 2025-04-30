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На Бородинском разрезе СУЭК с начала эксплуатации добыто 1,2 млрд тонн угля - РИА Новости, 30.04.2025
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16:39 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/suek-2014418242.html
На Бородинском разрезе СУЭК с начала эксплуатации добыто 1,2 млрд тонн угля
На Бородинском разрезе СУЭК с начала эксплуатации добыто 1,2 млрд тонн угля - РИА Новости, 30.04.2025
На Бородинском разрезе СУЭК с начала эксплуатации добыто 1,2 млрд тонн угля
На Бородинском разрезе (АО "СУЭК-Красноярск") в Красноярском крае с момента ввода предприятия в эксплуатацию добыто 1,2 миллиарда тонн угля, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:39:00+03:00
2025-04-30T16:39:00+03:00
красноярский край
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Бородинском разрезе (АО "СУЭК-Красноярск") в Красноярском крае с момента ввода предприятия в эксплуатацию добыто 1,2 миллиарда тонн угля, сообщает пресс-служба "СУЭК-Красноярск". Право отгрузки юбилейной тонны предоставили кавалерам знака "Шахтерская слава", машинистам экскаватора Борису Шакирову и Виталию Синицыну, а также начинающим горнякам. "Бородинский разрез до сих пор остается единственным "миллиардером" в России. Символично, что очередной рубеж - отгрузку 1 миллиарда 200 миллионов тонн, нам удалось преодолеть накануне самого значимого и главного праздника в нашей стране – Дня Великой Победы", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Евгения Евтушенко.
https://ria.ru/20240828/suek-1968997808.html
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красноярский край, сибирская угольная энергетическая компания
Красноярский край, Сибирская угольная энергетическая компания
На Бородинском разрезе СУЭК с начала эксплуатации добыто 1,2 млрд тонн угля

На Бородинском разрезе СУЭК отгружена 1,2-миллиардная тонна угля

© Фото : пресс-служба "СУЭК-Красноярск"Бородинский разрез
Бородинский разрез - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : пресс-служба "СУЭК-Красноярск"
Бородинский разрез
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Бородинском разрезе (АО "СУЭК-Красноярск") в Красноярском крае с момента ввода предприятия в эксплуатацию добыто 1,2 миллиарда тонн угля, сообщает пресс-служба "СУЭК-Красноярск".
Право отгрузки юбилейной тонны предоставили кавалерам знака "Шахтерская слава", машинистам экскаватора Борису Шакирову и Виталию Синицыну, а также начинающим горнякам.
Пятнадцать городов присутствия СУЭК победили в конкурсе Минстроя России - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Пятнадцать городов присутствия СУЭК победили в конкурсе Минстроя России
28 августа 2024, 15:12
"Бородинский разрез до сих пор остается единственным "миллиардером" в России. Символично, что очередной рубеж - отгрузку 1 миллиарда 200 миллионов тонн, нам удалось преодолеть накануне самого значимого и главного праздника в нашей стране – Дня Великой Победы", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Евгения Евтушенко.
 
Красноярский крайСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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