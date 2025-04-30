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Суд проведет беседу по иску рэпера Влади* о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 30.04.2025
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23:15 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sud-2014514121.html
Суд проведет беседу по иску рэпера Влади* о снятии статуса иноагента
Суд проведет беседу по иску рэпера Влади* о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 30.04.2025
Суд проведет беседу по иску рэпера Влади* о снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы 7 мая проведет беседу по иску признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади* (Владислав Лешкевич*) к... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:15:00+03:00
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россия
москва
украина
иноагент
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 7 мая проведет беседу по иску признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади* (Владислав Лешкевич*) к министерству юстиции РФ, в котором он просит снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде. "Назначена беседа на 7 мая 2025 года", - сказали в суде. После в инстанции назначат дату рассмотрения иска Лешкевича* по существу и вынесут по нему решение. Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе прошлого года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250430/ozero-2014421047.html
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россия, москва, украина, иноагент
Россия, Москва, Украина, иноагент
Суд проведет беседу по иску рэпера Влади* о снятии статуса иноагента

Суд 7 мая проведет беседу по иску рэпера Влади о снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВладислав Лешкевич*
Владислав Лешкевич* - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Владислав Лешкевич*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 7 мая проведет беседу по иску признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади* (Владислав Лешкевич*) к министерству юстиции РФ, в котором он просит снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде.
"Назначена беседа на 7 мая 2025 года", - сказали в суде.
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После в инстанции назначат дату рассмотрения иска Лешкевича* по существу и вынесут по нему решение.
Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе прошлого года.
Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
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РоссияМоскваУкраинаиноагент
 
 
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