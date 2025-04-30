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Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025
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20:18 30.04.2025 (обновлено: 20:34 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/sud-2014487742.html
Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО
Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО
По делу о вымогательстве средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", краже и мошенничестве в особо крупном размере отправлен в столичный СИЗО организатор... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:18:00+03:00
2025-04-30T20:34:00+03:00
происшествия
россия
москва
шереметьево (аэропорт)
сво
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. По делу о вымогательстве средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", краже и мошенничестве в особо крупном размере отправлен в столичный СИЗО организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин, сообщают суды общей юрисдикции."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 4 статьи 158 УК РФ, десяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, москва, шереметьево (аэропорт), сво
Происшествия, Россия, Москва, Шереметьево (аэропорт), СВО
Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО

Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. По делу о вымогательстве средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", краже и мошенничестве в особо крупном размере отправлен в столичный СИЗО организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин, сообщают суды общей юрисдикции.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 4 статьи 158 УК РФ, десяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Москве арестовали фигурантов дела о краже денег у участников СВО
Вчера, 15:30
 
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