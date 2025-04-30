https://ria.ru/20250430/sud-2014487742.html

Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО

Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Суд арестовал главаря ОПГ по делу о хищении средств у бойцов СВО

По делу о вымогательстве средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", краже и мошенничестве в особо крупном размере отправлен в столичный СИЗО организатор... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:18:00+03:00

2025-04-30T20:18:00+03:00

2025-04-30T20:34:00+03:00

происшествия

россия

москва

шереметьево (аэропорт)

сво

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. По делу о вымогательстве средств участников СВО в аэропорту "Шереметьево", краже и мошенничестве в особо крупном размере отправлен в столичный СИЗО организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин, сообщают суды общей юрисдикции."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 4 статьи 158 УК РФ, десяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250430/arest-2014390276.html

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происшествия, россия, москва, шереметьево (аэропорт), сво