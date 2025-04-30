https://ria.ru/20250430/sud-2014364102.html

"Роснано" попросило суд заслушать иск к Чубайсу в закрытом режиме

"Роснано" попросило суд заслушать иск к Чубайсу в закрытом режиме - РИА Новости, 30.04.2025

"Роснано" попросило суд заслушать иск к Чубайсу в закрытом режиме

Представитель АО "Роснано" попросил арбитражный суд Москвы рассматривать в закрытом режиме его иск о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:39:00+03:00

2025-04-30T14:39:00+03:00

2025-04-30T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Представитель АО "Роснано" попросил арбитражный суд Москвы рассматривать в закрытом режиме его иск о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Представитель истца объяснил свое ходатайство тем, что в материалы дела переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых фирм, сведения о проектной деятельности "Роснано", в том числе содержащие коммерческую тайну. Представители Чубайса и ряда других ответчиков возражали против перехода в закрытый режим. Суд пока оставил ходатайство открытым.Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался корпорацией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.Иск поступил в суд 31 марта, а 4 апреля суд по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".В то же время суд отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец.

https://ria.ru/20250425/chubays--2013320947.html

https://ria.ru/20250423/chubajs-2013009469.html

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