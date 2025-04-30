https://ria.ru/20250430/sud-2014351435.html

Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом"

Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом" - РИА Новости, 30.04.2025

Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом"

Челябинский областной суд взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу депутата Озерского городского собрания Евгения Зайцева,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:09:00+03:00

2025-04-30T14:09:00+03:00

2025-04-30T14:09:00+03:00

происшествия

челябинский областной суд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Челябинский областной суд взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу депутата Озерского городского собрания Евгения Зайцева, которого местный житель назвал в соцсети "Спанч Бобом", сообщил в среду РИА Новости истец Зайцев. По данным Озерского горсуда, Зайцев обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Петру Мартюшову, в котором просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Зайцев указал, что 27 июля 2021 года, 5 марта и 27 мая 2022 года Мартюшов в одной из соцсетей разместил "не соответствующие действительности сведения", в том числе назвал его депутатом "только на словах" и "Спанч Бобом". Суд в октябре 2024 года в исковых требованиях Зайцева к Мартюшову о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда отказал, и депутат подал апелляцию в областной суд. "Областной суд взыскал моральный вред в размере 50 тысяч рублей, а также постановил удалить порочащие публикации", - сказал Зайцев агентству. В карточке дела на сайте областного суда указывается, что "решение (основное требование) отменено в части с вынесением нового решения". По данным горсуда, на решение областного суда подана кассационная жалоба.

https://ria.ru/20250123/makfa-1995167003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинский областной суд, россия