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Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом"
Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом" - РИА Новости, 30.04.2025
Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом"
Челябинский областной суд взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу депутата Озерского городского собрания Евгения Зайцева,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:09:00+03:00
2025-04-30T14:09:00+03:00
2025-04-30T14:09:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Челябинский областной суд взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу депутата Озерского городского собрания Евгения Зайцева, которого местный житель назвал в соцсети "Спанч Бобом", сообщил в среду РИА Новости истец Зайцев. По данным Озерского горсуда, Зайцев обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Петру Мартюшову, в котором просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Зайцев указал, что 27 июля 2021 года, 5 марта и 27 мая 2022 года Мартюшов в одной из соцсетей разместил "не соответствующие действительности сведения", в том числе назвал его депутатом "только на словах" и "Спанч Бобом". Суд в октябре 2024 года в исковых требованиях Зайцева к Мартюшову о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда отказал, и депутат подал апелляцию в областной суд. "Областной суд взыскал моральный вред в размере 50 тысяч рублей, а также постановил удалить порочащие публикации", - сказал Зайцев агентству. В карточке дела на сайте областного суда указывается, что "решение (основное требование) отменено в части с вынесением нового решения". По данным горсуда, на решение областного суда подана кассационная жалоба.
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происшествия, челябинский областной суд, россия
Происшествия, Челябинский областной суд, Россия
Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом"
Суд взыскал 50 тысяч рублей с жителя Урала, назвавшего депутата "Спанч Бобом"
ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Челябинский областной суд взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу депутата Озерского городского собрания Евгения Зайцева, которого местный житель назвал в соцсети "Спанч Бобом", сообщил в среду РИА Новости истец Зайцев.
По данным Озерского горсуда, Зайцев обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Петру Мартюшову, в котором просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Зайцев указал, что 27 июля 2021 года, 5 марта и 27 мая 2022 года Мартюшов в одной из соцсетей разместил "не соответствующие действительности сведения", в том числе назвал его депутатом "только на словах" и "Спанч Бобом". Суд в октябре 2024 года в исковых требованиях Зайцева к Мартюшову о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда отказал, и депутат подал апелляцию в областной суд.
«
"Областной суд взыскал моральный вред в размере 50 тысяч рублей, а также постановил удалить порочащие публикации", - сказал Зайцев агентству.
В карточке дела на сайте областного суда указывается, что "решение (основное требование) отменено в части с вынесением нового решения".
По данным горсуда, на решение областного суда подана кассационная жалоба.