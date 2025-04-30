Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sud-2014333554.html
Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество
Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество - РИА Новости, 30.04.2025
Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам бывшего заместителя начальника Управления МЧС Дмитрия Даудашвили за взяточничество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:18:00+03:00
2025-04-30T13:18:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014331596_0:147:1280:867_1920x0_80_0_0_71a802d4d3bb73a2f2117be4ba2fe812.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам бывшего заместителя начальника Управления МЧС Дмитрия Даудашвили за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Даудашвили виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали агентству в суде. Это не первая судимость Даудашвили. В декабре 2024 года Хорошевский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии за хищение 41,3 миллиона рублей при получении социальных выплат. Вместе с ним суд отправил в колонию трех других бывших сотрудников МЧС на сроки от четырех до шести лет лишения свободы. Помимо этого, Коптевский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства шесть квартир, 52 миллиона рублей и другое имущество экс-сотрудника МЧС.
https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014331596_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d7461ad23bdeb17de005a6d3243038b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ
Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество

Суд вынес приговор экс-замначальника Управления МЧС Даудашвили за взяточничество

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший заместитель начальника Управления МЧС Дмитрий Даудашвили в зале суда
Бывший заместитель начальника Управления МЧС Дмитрий Даудашвили в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший заместитель начальника Управления МЧС Дмитрий Даудашвили в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам бывшего заместителя начальника Управления МЧС Дмитрия Даудашвили за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Даудашвили виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали агентству в суде.
Это не первая судимость Даудашвили. В декабре 2024 года Хорошевский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии за хищение 41,3 миллиона рублей при получении социальных выплат. Вместе с ним суд отправил в колонию трех других бывших сотрудников МЧС на сроки от четырех до шести лет лишения свободы.
Помимо этого, Коптевский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства шесть квартир, 52 миллиона рублей и другое имущество экс-сотрудника МЧС.
Задержание подозреваемых из Макфы по делу о покушении на получение взятки - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Задержаны трое сотрудников "Макфы", занимающие высокие должности
28 февраля, 09:31
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала