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Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество

Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество - РИА Новости, 30.04.2025

Экс-замглавы МЧС Даудашвили получил 15 лет за взяточничество

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам бывшего заместителя начальника Управления МЧС Дмитрия Даудашвили за взяточничество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:18:00+03:00

2025-04-30T13:18:00+03:00

2025-04-30T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам бывшего заместителя начальника Управления МЧС Дмитрия Даудашвили за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Даудашвили виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали агентству в суде. Это не первая судимость Даудашвили. В декабре 2024 года Хорошевский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии за хищение 41,3 миллиона рублей при получении социальных выплат. Вместе с ним суд отправил в колонию трех других бывших сотрудников МЧС на сроки от четырех до шести лет лишения свободы. Помимо этого, Коптевский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства шесть квартир, 52 миллиона рублей и другое имущество экс-сотрудника МЧС.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф