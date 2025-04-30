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Житель Ярославля получил 20 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 30.04.2025
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11:39 30.04.2025 (обновлено: 11:56 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/sud-2014296089.html
Житель Ярославля получил 20 лет колонии по делу о госизмене
Житель Ярославля получил 20 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 30.04.2025
Житель Ярославля получил 20 лет колонии по делу о госизмене
Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Ярославля по делу о госизмене и диверсии после поджога релейного шкафа на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:39:00+03:00
2025-04-30T11:56:00+03:00
ярославль
происшествия
россия
украина
ярославский областной суд
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Ярославля по делу о госизмене и диверсии после поджога релейного шкафа на железной дороге по заданию ВСУ, сообщила пресс-служба суда.По версии обвинения, в мае 2024 года подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в соцсети в переписку с сотрудником спецслужбы Украины, получил от него задание на поджог релейного шкафа на железной дороге. Куратор пообещал заплатить подсудимому 30 тысяч рублей. Подсудимый приобрел бензин и с его помощью поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Ярославль-Дунайка Северной железной дороги. Процесс горения снимал на телефон, видео отправил заказчику, но обещанных денег не получил, отмечали в пресс-службе Ярославского областного суда.Сообщалось, что нанесенный ОАО "РЖД" ущерб составляет 517 тысяч рублей. В пресс-службе уточнили, что суд снизил эту цифру до 497 тысяч рублей."По совокупности преступлений, окончательно подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее судимый за кражу 23-летний житель Ярославля обвинялся в государственной измене (статья 275 УК РФ) и совершении диверсии организованной группой с причинением значительного ущерба (пункты "а, б" части 2 статьи 281 УК РФ).Приговор в законную силу не вступил, подчеркивают в суде.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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ярославль, происшествия, россия, украина, ярославский областной суд, вооруженные силы украины, ржд
Ярославль, Происшествия, Россия, Украина, Ярославский областной суд, Вооруженные силы Украины, РЖД
Житель Ярославля получил 20 лет колонии по делу о госизмене

Жителя Ярославля приговорили к 20 годам колонии за сотрудничество с ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Ярославский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Ярославля по делу о госизмене и диверсии после поджога релейного шкафа на железной дороге по заданию ВСУ, сообщила пресс-служба суда.
По версии обвинения, в мае 2024 года подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в соцсети в переписку с сотрудником спецслужбы Украины, получил от него задание на поджог релейного шкафа на железной дороге. Куратор пообещал заплатить подсудимому 30 тысяч рублей. Подсудимый приобрел бензин и с его помощью поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Ярославль-Дунайка Северной железной дороги. Процесс горения снимал на телефон, видео отправил заказчику, но обещанных денег не получил, отмечали в пресс-службе Ярославского областного суда.
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Сообщалось, что нанесенный ОАО "РЖД" ущерб составляет 517 тысяч рублей. В пресс-службе уточнили, что суд снизил эту цифру до 497 тысяч рублей.
"По совокупности преступлений, окончательно подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее судимый за кражу 23-летний житель Ярославля обвинялся в государственной измене (статья 275 УК РФ) и совершении диверсии организованной группой с причинением значительного ущерба (пункты "а, б" части 2 статьи 281 УК РФ).
Приговор в законную силу не вступил, подчеркивают в суде.
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