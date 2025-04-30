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В суд поступило дело хабаровчанина, таранившего двери храма во Владивостоке - РИА Новости, 30.04.2025
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05:24 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sud-2014236175.html
В суд поступило дело хабаровчанина, таранившего двери храма во Владивостоке
В суд поступило дело хабаровчанина, таранившего двери храма во Владивостоке - РИА Новости, 30.04.2025
В суд поступило дело хабаровчанина, таранившего двери храма во Владивостоке
Уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Хабаровска, который обвиняется в том, что таранил двери храма и... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:24:00+03:00
2025-04-30T05:24:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
владивосток
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Хабаровска, который обвиняется в том, что таранил двери храма и автомобили в центре Владивостока, поступило в суд, сообщает Ленинский районный суд Владивостока. В январе в Telegram-каналах разошлись видео, на которых видно, как мужчина на внедорожнике въезжает по ступеням Спасо-Преображенского кафедрального собора в его дверь, а после таранит машину полиции, далее делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус и уезжает. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что мужчина 1987 года рождения на угнанном Range Rover проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, но был задержан. Тогда он не мог пояснить свои действия. Как уточнял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанный – Александр Голуженко. Возбуждены дела о хулиганстве, умышленном повреждении имущества, применении насилия в отношении представителя власти и угоне. Суд заключил фигуранта под стражу. СУСК сообщало, что у мужчины может быть психическое расстройство, он ранее проходил лечение у психиатра. "Материалы уголовного дела поступили в суд с постановлением о применении в отношении гражданина Г. принудительной меры медицинского характера. Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству", - говорится в сообщении. Суд отмечает, что фигуранту в том числе инкриминируется то, что он пытался совершить наезд на одного из сотрудников полиции и все нарушения "сопровождал громкой нецензурной бранью". На сайте СК РФ 11 января 2022 года сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку "в связи с публикациями в социальной сети следователя-криминалиста СУСК России по Приморскому краю А.А. Голуженко". Было поручено дать оценку изложенным им доводам и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности. Хабаровские СМИ в конце января 2022 года писали, что уже бывший сотрудник приморского следкома Голуженко был задержан за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции: якобы машина мужчины без номеров стояла у здания правительства в Хабаровске, предъявить документы он отказался, и его задержали. В Центральном районном суде Хабаровска РИА Новости подтверждали, что в январе 2022 года рассматривался административный материал на Голуженко о неповиновении полиции, тогда ему был назначен административный арест.
https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993829961.html
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хабаровск
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происшествия, хабаровск, россия, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровск, Россия, Владивосток, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В суд поступило дело хабаровчанина, таранившего двери храма во Владивостоке

В суд поступило дело жителя Хабаровска, таранившего двери храма во Владивостоке

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Хабаровска, который обвиняется в том, что таранил двери храма и автомобили в центре Владивостока, поступило в суд, сообщает Ленинский районный суд Владивостока.
В январе в Telegram-каналах разошлись видео, на которых видно, как мужчина на внедорожнике въезжает по ступеням Спасо-Преображенского кафедрального собора в его дверь, а после таранит машину полиции, далее делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус и уезжает. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что мужчина 1987 года рождения на угнанном Range Rover проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, но был задержан. Тогда он не мог пояснить свои действия.
Водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Появились подробности о водителе, пытавшемся въехать в храм во Владивостоке
15 января, 13:18
Как уточнял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанный – Александр Голуженко. Возбуждены дела о хулиганстве, умышленном повреждении имущества, применении насилия в отношении представителя власти и угоне. Суд заключил фигуранта под стражу. СУСК сообщало, что у мужчины может быть психическое расстройство, он ранее проходил лечение у психиатра.
"Материалы уголовного дела поступили в суд с постановлением о применении в отношении гражданина Г. принудительной меры медицинского характера. Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству", - говорится в сообщении.
Суд отмечает, что фигуранту в том числе инкриминируется то, что он пытался совершить наезд на одного из сотрудников полиции и все нарушения "сопровождал громкой нецензурной бранью".
На сайте СК РФ 11 января 2022 года сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку "в связи с публикациями в социальной сети следователя-криминалиста СУСК России по Приморскому краю А.А. Голуженко". Было поручено дать оценку изложенным им доводам и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности.
Хабаровские СМИ в конце января 2022 года писали, что уже бывший сотрудник приморского следкома Голуженко был задержан за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции: якобы машина мужчины без номеров стояла у здания правительства в Хабаровске, предъявить документы он отказался, и его задержали.
В Центральном районном суде Хабаровска РИА Новости подтверждали, что в январе 2022 года рассматривался административный материал на Голуженко о неповиновении полиции, тогда ему был назначен административный арест.
Место происшествия, где хабаровчанин на угнанном внедорожнике протаранил несколько автомобилей и пытался въехать в здание храма на центральной площади во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
На мужчину, протаранившего автомобили во Владивостоке, завели два дела
15 января, 13:32
 
ПроисшествияХабаровскРоссияВладивостокАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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