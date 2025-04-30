https://ria.ru/20250430/sud-2014232651.html

Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян"

Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян" - РИА Новости, 30.04.2025

Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян"

Московские суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян", свидетельствуют судебные материалы, с которыми... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:52:00+03:00

2025-04-30T03:52:00+03:00

2025-04-30T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московские суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян", свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации во "ВКонтакте" с поиском бригад, строителей и людей на демонтаж, содержащие фразу "только славяне". Как указал суд, дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом. В другом иске дискриминацию усмотрели на сайте с объявлениями, где была размещена вакансия повара — пекаря блинов все с той же пометкой. Еще одно административное дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни для ребенка при наличии у соискателя только славянской внешности.Под ограничения также попала публикация с формулировкой "для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности" на сайте с кастингами.Решения по искам вынесли в феврале-марте 2025 года, в каждом случае информация была запрещена к распространению.

https://ria.ru/20250428/abort-2013948580.html

https://ria.ru/20250429/shkola-2013965136.html

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