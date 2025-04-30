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Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян" - РИА Новости, 30.04.2025
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03:52 30.04.2025 (обновлено: 11:13 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/sud-2014232651.html
Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян"
Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян" - РИА Новости, 30.04.2025
Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян"
Московские суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян", свидетельствуют судебные материалы, с которыми... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:52:00+03:00
2025-04-30T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московские суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян", свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации во "ВКонтакте" с поиском бригад, строителей и людей на демонтаж, содержащие фразу "только славяне". Как указал суд, дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом. В другом иске дискриминацию усмотрели на сайте с объявлениями, где была размещена вакансия повара — пекаря блинов все с той же пометкой. Еще одно административное дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни для ребенка при наличии у соискателя только славянской внешности.Под ограничения также попала публикация с формулировкой "для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности" на сайте с кастингами.Решения по искам вынесли в феврале-марте 2025 года, в каждом случае информация была запрещена к распространению.
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технологии
Технологии
Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян"

Суды в Москве запретили объявления о найме с пометкой "только для славян"

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЖенщина читает объявления по трудоустройству на работу
Женщина читает объявления по трудоустройству на работу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Женщина читает объявления по трудоустройству на работу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московские суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой "только для славян", свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации во "ВКонтакте" с поиском бригад, строителей и людей на демонтаж, содержащие фразу "только славяне". Как указал суд, дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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В другом иске дискриминацию усмотрели на сайте с объявлениями, где была размещена вакансия повара — пекаря блинов все с той же пометкой. Еще одно административное дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни для ребенка при наличии у соискателя только славянской внешности.
Под ограничения также попала публикация с формулировкой "для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности" на сайте с кастингами.
Решения по искам вынесли в феврале-марте 2025 года, в каждом случае информация была запрещена к распространению.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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