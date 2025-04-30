https://ria.ru/20250430/sud-2014230534.html
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ - РИА Новости, 30.04.2025
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ
Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:00:00+03:00
2025-04-30T03:00:00+03:00
2025-04-30T03:00:00+03:00
москва
тимати (тимур юнусов)
фкр
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в инстанции. "Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович", - сказали в суде. Заседание назначено на 30 апреля. Отмечается, что суд в один день рассмотрит два таких иска от ФКР. Сумма накопившихся задолженностей не уточняется. Согласно судебной картотеке, в прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к Юнусову. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.
https://ria.ru/20250428/dolg-2013752655.html
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москва, тимати (тимур юнусов), фкр
Москва, Тимати (Тимур Юнусов), ФКР
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ
Суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате услуг ЖКХ с Тимати