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Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ - РИА Новости, 30.04.2025
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03:00 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sud-2014230534.html
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ - РИА Новости, 30.04.2025
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ
Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:00:00+03:00
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москва
тимати (тимур юнусов)
фкр
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в инстанции. "Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович", - сказали в суде. Заседание назначено на 30 апреля. Отмечается, что суд в один день рассмотрит два таких иска от ФКР. Сумма накопившихся задолженностей не уточняется. Согласно судебной картотеке, в прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к Юнусову. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.
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москва, тимати (тимур юнусов), фкр
Москва, Тимати (Тимур Юнусов), ФКР
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ

Суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате услуг ЖКХ с Тимати

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРэпер Тимур Юнусов
Рэпер Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рэпер Тимур Юнусов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в инстанции.
"Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович", - сказали в суде.
Заседание назначено на 30 апреля. Отмечается, что суд в один день рассмотрит два таких иска от ФКР.
Сумма накопившихся задолженностей не уточняется.
Согласно судебной картотеке, в прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к Юнусову. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.
Жанна Агузарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой
28 апреля, 04:00
 
МоскваТимати (Тимур Юнусов)ФКР
 
 
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