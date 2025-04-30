https://ria.ru/20250430/stoun-2014252867.html

Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном

Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном - РИА Новости, 30.04.2025

Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американским... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:29:00+03:00

2025-04-30T09:29:00+03:00

2025-04-30T09:31:00+03:00

культура

россия

москва

оливер стоун

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

российское общество "знание"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. "Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию со Стоуном на фоне книги "Разговоры за жизнь". Накануне Стоун в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание", где высказался об антироссийской пропаганде в мире. Дмитриев выступал на марафоне в понедельник. В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20250411/putin-2010806897.html

https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, оливер стоун, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, российское общество "знание"