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Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном - РИА Новости, 30.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:29 30.04.2025 (обновлено: 09:31 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/stoun-2014252867.html
Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном
Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном - РИА Новости, 30.04.2025
Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американским... РИА Новости, 30.04.2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. "Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию со Стоуном на фоне книги "Разговоры за жизнь". Накануне Стоун в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание", где высказался об антироссийской пропаганде в мире. Дмитриев выступал на марафоне в понедельник. В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250411/putin-2010806897.html
https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html
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россия, москва, оливер стоун, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, российское общество "знание"
Культура, Россия, Москва, Оливер Стоун, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Российское общество "Знание"
Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном

Глава РФПИ Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном в Москве

© Фото : Кирилл Дмитриев/TelegramГлава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Кирилл Дмитриев/Telegram
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном.
"Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию со Стоуном на фоне книги "Разговоры за жизнь".
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи
11 апреля, 19:51
Накануне Стоун в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание", где высказался об антироссийской пропаганде в мире. Дмитриев выступал на марафоне в понедельник.
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона "Знание. Первые".
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун
Вчера, 18:30
 
КультураРоссияМоскваОливер СтоунКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссийское общество "Знание"
 
 
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