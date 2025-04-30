Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном
Глава РФПИ Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном в Москве
© Фото : Кирилл Дмитриев/TelegramГлава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном.
"Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию со Стоуном на фоне книги "Разговоры за жизнь".
Накануне Стоун в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание", где высказался об антироссийской пропаганде в мире. Дмитриев выступал на марафоне в понедельник.
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона "Знание. Первые".