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Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP - РИА Новости, 30.04.2025
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23:13 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ssha-2014513694.html
Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP
Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP - РИА Новости, 30.04.2025
Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP
В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:13:00+03:00
2025-04-30T23:13:00+03:00
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стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Стив Уиткофф вызывает у источников в администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки", - говорится в публикации. Отмечается, что Уиткофф стал фактически "личным послом" Трампа при президенте России Владимире Путине, одновременно взяв на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и принимая участие во встречах высокого уровня в одиночку, что вызывает критику собеседников издания. По данным газеты, чиновник также прибегал к помощи российских переводчиков во время поездок в РФ, что названо нарушением "давней дипломатической процедуры". Кроме того, наличие в процессе по урегулированию конфликта на Украине сразу двух переговорщиков, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога, оказалось "сложным для достижения баланса". В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618613.html
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в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP

NYP: США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
«
"Стив Уиткофф вызывает у источников в администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки", - говорится в публикации.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Уиткофф передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения
22 марта, 04:19
Отмечается, что Уиткофф стал фактически "личным послом" Трампа при президенте России Владимире Путине, одновременно взяв на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и принимая участие во встречах высокого уровня в одиночку, что вызывает критику собеседников издания.
По данным газеты, чиновник также прибегал к помощи российских переводчиков во время поездок в РФ, что названо нарушением "давней дипломатической процедуры".
Кроме того, наличие в процессе по урегулированию конфликта на Украине сразу двух переговорщиков, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога, оказалось "сложным для достижения баланса".
В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной
19 апреля, 18:26
 
В миреРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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