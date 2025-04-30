Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP
NYP: США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном
© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
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"Стив Уиткофф вызывает у источников в администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки", - говорится в публикации.
Отмечается, что Уиткофф стал фактически "личным послом" Трампа при президенте России Владимире Путине, одновременно взяв на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и принимая участие во встречах высокого уровня в одиночку, что вызывает критику собеседников издания.
По данным газеты, чиновник также прибегал к помощи российских переводчиков во время поездок в РФ, что названо нарушением "давней дипломатической процедуры".
Кроме того, наличие в процессе по урегулированию конфликта на Украине сразу двух переговорщиков, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога, оказалось "сложным для достижения баланса".
В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.