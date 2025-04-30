https://ria.ru/20250430/ssha-2014513694.html

Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP

Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP - РИА Новости, 30.04.2025

Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T23:13:00+03:00

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2025-04-30T23:13:00+03:00

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владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Стив Уиткофф вызывает у источников в администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки", - говорится в публикации. Отмечается, что Уиткофф стал фактически "личным послом" Трампа при президенте России Владимире Путине, одновременно взяв на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и принимая участие во встречах высокого уровня в одиночку, что вызывает критику собеседников издания. По данным газеты, чиновник также прибегал к помощи российских переводчиков во время поездок в РФ, что названо нарушением "давней дипломатической процедуры". Кроме того, наличие в процессе по урегулированию конфликта на Украине сразу двух переговорщиков, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога, оказалось "сложным для достижения баланса". В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618613.html

https://ria.ru/20250419/tramp-2012298635.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций