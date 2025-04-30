https://ria.ru/20250430/ssha-2014513193.html

Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог

Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог - РИА Новости, 01.05.2025

Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог

США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования... РИА Новости, 01.05.2025

2025-04-30T23:10:00+03:00

2025-04-30T23:10:00+03:00

2025-05-01T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

лондон

киев

кит келлог

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог."Я только что вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы сели (за стол переговоров. — Прим. ред.) с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились", — сообщил он в эфире телеканала Fox News. Келлог добавил, что представители Киева и Европы в первую очередь заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось бы по меньшей мере 30 дней. "Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, — это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп", — добавил он.

https://ria.ru/20250430/kellog-2014509535.html

https://ria.ru/20250430/sdelka-2014506351.html

сша

лондон

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лондон, киев, кит келлог, украина