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Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 30.04.2025 (обновлено: 08:46 01.05.2025)
https://ria.ru/20250430/ssha-2014513193.html
Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог
Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог - РИА Новости, 01.05.2025
Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог
США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования... РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T23:10:00+03:00
2025-05-01T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
лондон
киев
кит келлог
украина
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог."Я только что вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы сели (за стол переговоров. — Прим. ред.) с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились", — сообщил он в эфире телеканала Fox News. Келлог добавил, что представители Киева и Европы в первую очередь заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось бы по меньшей мере 30 дней. "Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, — это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп", — добавил он.
https://ria.ru/20250430/kellog-2014509535.html
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в мире, сша, лондон, киев, кит келлог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Лондон, Киев, Кит Келлог, Украина
Киев и ЕС согласились на 22 условия для урегулирования, заявил Келлог

Келлог: Киев и ЕС согласились на 22 конкретных условия для решения конфликта

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
"Я только что вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы сели (за стол переговоров. — Прим. ред.) с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились", — сообщил он в эфире телеканала Fox News.
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Келлог добавил, что представители Киева и Европы в первую очередь заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось бы по меньшей мере 30 дней.
"Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, — это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЛондонКиевКит КеллогУкраина
 
 
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