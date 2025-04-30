https://ria.ru/20250430/ssha-2014457702.html
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа - РИА Новости, 30.04.2025
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа
США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:38:00+03:00
2025-04-30T18:38:00+03:00
2025-04-30T18:42:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
денис шмыгаль
владимир зеленский
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. "Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина подписала два дополнительных документа вместе со сделкой по полезным ископаемым, в то время как Киев считает, что эти два дополнения нуждаются в дополнительной проработке", - говорится в материале агентства. В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250430/proekt-2014437699.html
https://ria.ru/20250430/usloviya-2014434234.html
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014414976.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент
В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных акта, Киев их изучает