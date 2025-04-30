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Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа - РИА Новости, 30.04.2025
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18:38 30.04.2025 (обновлено: 18:42 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ssha-2014457702.html
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа - РИА Новости, 30.04.2025
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа
США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:38:00+03:00
2025-04-30T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. "Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина подписала два дополнительных документа вместе со сделкой по полезным ископаемым, в то время как Киев считает, что эти два дополнения нуждаются в дополнительной проработке", - говорится в материале агентства. В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250430/proekt-2014437699.html
https://ria.ru/20250430/usloviya-2014434234.html
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в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент
В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент
Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных документа

Reuters: США хотят подписать с Киевом два дополнительных акта, Киев их изучает

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
"Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина подписала два дополнительных документа вместе со сделкой по полезным ископаемым, в то время как Киев считает, что эти два дополнения нуждаются в дополнительной проработке", - говорится в материале агентства.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Проект сделки: США будут спонсировать развитие Украины в течение десяти лет
Вчера, 17:43
В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT
Вчера, 17:29
Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Карьер в Кировограде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки
Вчера, 16:25
 
В миреУкраинаКиевСШАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСкотт Бессент
 
 
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