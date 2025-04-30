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Bloomberg: США согласились засчитывать в фонде только военную помощь Киеву - РИА Новости, 30.04.2025
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16:56 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ssha-2014424058.html
Bloomberg: США согласились засчитывать в фонде только военную помощь Киеву
Bloomberg: США согласились засчитывать в фонде только военную помощь Киеву - РИА Новости, 30.04.2025
Bloomberg: США согласились засчитывать в фонде только военную помощь Киеву
США согласились, что только их возможная будущая военная помощь Украине будет засчитываться в качестве взноса в совместный фонд для управления украинскими... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:56:00+03:00
2025-04-30T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США согласились, что только их возможная будущая военная помощь Украине будет засчитываться в качестве взноса в совместный фонд для управления украинскими инвестиционными проектами, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект соглашения о природных ресурсах между странами. Как отмечается, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться к созданию условий для "увеличения инвестиций в горнодобывающую отрасль, энергетику и связанные с этим технологии на Украине". Также Вашингтон признает намерения Киева в рамках соглашения избежать любого конфликта с его планами по вступлению в Евросоюз, указывает агентство. "США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения будет учитываться в качестве их взноса в фонд", - передает агентство. В проекте документа также указано, что соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины", указывает агентство. Информированный источник заявил агентству, что предстоит доработать еще два технических соглашения, которые определят, как будет работать фонд. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250430/shmygal-2014422603.html
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украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, скотт бессент, нато, в мире
Украина, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Скотт Бессент, НАТО, В мире
Bloomberg: США согласились засчитывать в фонде только военную помощь Киеву

Bloomberg: США согласны, что лишь военная помощь Киеву может учитываться в фонде

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США согласились, что только их возможная будущая военная помощь Украине будет засчитываться в качестве взноса в совместный фонд для управления украинскими инвестиционными проектами, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект соглашения о природных ресурсах между странами.
Как отмечается, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться к созданию условий для "увеличения инвестиций в горнодобывающую отрасль, энергетику и связанные с этим технологии на Украине". Также Вашингтон признает намерения Киева в рамках соглашения избежать любого конфликта с его планами по вступлению в Евросоюз, указывает агентство.
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"США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения будет учитываться в качестве их взноса в фонд", - передает агентство.
В проекте документа также указано, что соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины", указывает агентство.
Информированный источник заявил агентству, что предстоит доработать еще два технических соглашения, которые определят, как будет работать фонд.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
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Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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