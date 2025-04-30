https://ria.ru/20250430/ssha-2014311132.html

Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения

Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения - РИА Новости, 30.04.2025

Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения

Результатам опросов общественного мнения не доверяют по меньшей мере 51% американских избирателей, свидетельствуют результаты исследования социологической... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:26:00+03:00

2025-04-30T12:26:00+03:00

2025-04-30T12:26:00+03:00

в мире

сша

камала харрис

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Результатам опросов общественного мнения не доверяют по меньшей мере 51% американских избирателей, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Rasmussen Reports. Согласно результатам исследования, лишь 10% респондентов заявили, что полностью доверяют опросам, спонсируемым телевизионными сетями и крупными медиахолдингами. Еще треть (33%) ответили, что "в некоторой степени" доверяют. Однако 51% выразили недоверие: 34% — "не очень", а 17% — "совсем не доверяют". Авторы исследования связывают скепсис с тем, что многие опросы в 2024 году не смогли предсказать исход президентских выборов. Кроме того, значительная доля участников опроса уверена, что некоторые компании использовали исследования для поддержки предвыборной кампании Камалы Харрис. Опрос был проведен 23–24 и 27 апреля среди 1083 вероятных избирателей США. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014307497.html

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в мире, сша, камала харрис