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Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения - РИА Новости, 30.04.2025
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12:26 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ssha-2014311132.html
Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения
Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения - РИА Новости, 30.04.2025
Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения
Результатам опросов общественного мнения не доверяют по меньшей мере 51% американских избирателей, свидетельствуют результаты исследования социологической... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:26:00+03:00
2025-04-30T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Результатам опросов общественного мнения не доверяют по меньшей мере 51% американских избирателей, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Rasmussen Reports. Согласно результатам исследования, лишь 10% респондентов заявили, что полностью доверяют опросам, спонсируемым телевизионными сетями и крупными медиахолдингами. Еще треть (33%) ответили, что "в некоторой степени" доверяют. Однако 51% выразили недоверие: 34% — "не очень", а 17% — "совсем не доверяют". Авторы исследования связывают скепсис с тем, что многие опросы в 2024 году не смогли предсказать исход президентских выборов. Кроме того, значительная доля участников опроса уверена, что некоторые компании использовали исследования для поддержки предвыборной кампании Камалы Харрис. Опрос был проведен 23–24 и 27 апреля среди 1083 вероятных избирателей США. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.
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РИА Новости
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96
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353
60
в мире, сша, камала харрис
В мире, США, Камала Харрис
Опрос показал, сколько американцев не доверяют опросам общественного мнения

Rasmussen Reports: 51% американцев не доверяют опросам общественного мнения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Результатам опросов общественного мнения не доверяют по меньшей мере 51% американских избирателей, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Rasmussen Reports.
Согласно результатам исследования, лишь 10% респондентов заявили, что полностью доверяют опросам, спонсируемым телевизионными сетями и крупными медиахолдингами. Еще треть (33%) ответили, что "в некоторой степени" доверяют. Однако 51% выразили недоверие: 34% — "не очень", а 17% — "совсем не доверяют".
Авторы исследования связывают скепсис с тем, что многие опросы в 2024 году не смогли предсказать исход президентских выборов. Кроме того, значительная доля участников опроса уверена, что некоторые компании использовали исследования для поддержки предвыборной кампании Камалы Харрис.
Опрос был проведен 23–24 и 27 апреля среди 1083 вероятных избирателей США. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.
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