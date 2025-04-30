Рейтинг@Mail.ru
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 30.04.2025 (обновлено: 08:58 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ssha-2014245651.html
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы - РИА Новости, 30.04.2025
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы
США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:42:00+03:00
2025-04-30T08:58:00+03:00
в мире
сша
европа
норвегия
майк уолтц
дональд трамп
пит хегсет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_08af4d474a3bd92429e3d8b5fecf574e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. "США с долгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность", - отметил Уолтц в интервью газете New York Post. Кроме того, советник президента США указал, что ряд стран, например, Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее "прискорбно недостаточно". Уолтц подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом планах, но при этом будет взыскательной. "Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою... долю", - добавил советник президента США. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250415/gosdep-2011467568.html
https://ria.ru/20250430/ssha-2014244678.html
сша
европа
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_87a783453ec007b60d9ab17d90915b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, норвегия, майк уолтц, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Норвегия, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы

Советник Уолтц: США с их госдолгом не могут субсидировать безопасность Европы

© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц.
"США с долгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность", - отметил Уолтц в интервью газете New York Post.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Госдеп США объяснил, зачем требует повышения военных расходов от стран НАТО
15 апреля, 22:28
Кроме того, советник президента США указал, что ряд стран, например, Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее "прискорбно недостаточно".
Уолтц подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом планах, но при этом будет взыскательной.
"Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою... долю", - добавил советник президента США.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Помощь Украине должна идти под руководством Европы, заявил Уолтц
08:36
 
В миреСШАЕвропаНорвегияМайк УолтцДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала