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Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы - РИА Новости, 30.04.2025
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы
США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:42:00+03:00
2025-04-30T08:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. "США с долгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность", - отметил Уолтц в интервью газете New York Post. Кроме того, советник президента США указал, что ряд стран, например, Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее "прискорбно недостаточно". Уолтц подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом планах, но при этом будет взыскательной. "Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою... долю", - добавил советник президента США. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250415/gosdep-2011467568.html
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в мире, сша, европа, норвегия, майк уолтц, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Норвегия, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы
Советник Уолтц: США с их госдолгом не могут субсидировать безопасность Европы