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В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах - РИА Новости, 30.04.2025
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03:09 30.04.2025 (обновлено: 11:24 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ssha-2014231047.html
В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах
В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах - РИА Новости, 30.04.2025
В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах
Двоих уроженцев Украины задержали в США за незаконное голосование на выборах 2024 года, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Двоих уроженцев Украины задержали в США за незаконное голосование на выборах 2024 года, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. "В партнерстве с Департаментом государственной эффективности (DOGE) и Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) задержаны два уроженца Украины за незаконное голосование на выборах 2024 года", — написала Ноэм в соцсети Х. Она подчеркнула, что "прибывшие в страну и нарушившие закон встретятся с последствиями". При этом подробностей Ноэм не привела.
https://ria.ru/20250429/deportatsiya-2014140448.html
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах

Двоих уроженцев Украины задержали в США за незаконное голосование на выборах

© AP Photo / Wilfredo LeeОфицеры Министерства внутренней безопасности США
Офицеры Министерства внутренней безопасности США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Wilfredo Lee
Офицеры Министерства внутренней безопасности США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Двоих уроженцев Украины задержали в США за незаконное голосование на выборах 2024 года, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"В партнерстве с Департаментом государственной эффективности (DOGE) и Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) задержаны два уроженца Украины за незаконное голосование на выборах 2024 года", — написала Ноэм в соцсети Х.
Она подчеркнула, что "прибывшие в страну и нарушившие закон встретятся с последствиями". При этом подробностей Ноэм не привела.
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