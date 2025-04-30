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В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах

В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах - РИА Новости, 30.04.2025

В США задержали уроженцев Украины за незаконное голосование на выборах

Двоих уроженцев Украины задержали в США за незаконное голосование на выборах 2024 года, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:09:00+03:00

2025-04-30T03:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Двоих уроженцев Украины задержали в США за незаконное голосование на выборах 2024 года, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. "В партнерстве с Департаментом государственной эффективности (DOGE) и Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) задержаны два уроженца Украины за незаконное голосование на выборах 2024 года", — написала Ноэм в соцсети Х. Она подчеркнула, что "прибывшие в страну и нарушившие закон встретятся с последствиями". При этом подробностей Ноэм не привела.

https://ria.ru/20250429/deportatsiya-2014140448.html

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