https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014238690.html

Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ

Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025

Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ

ВСУ применили редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской Народной Республике, об этом свидетельствуют фрагменты... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T06:48:00+03:00

2025-04-30T06:48:00+03:00

2025-04-30T08:25:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ применили редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской Народной Республике, об этом свидетельствуют фрагменты посаженного силами РЭБ беспилотника, сообщил корреспонденту РИА Новости источник в силовых структурах. Видео с обломками беспилотника оказалось в распоряжении РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем. "Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу "крыло" на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров", - сообщил источник. Данная модель беспилотника ранее практически не использовалась. По предварительной информации, боевая часть может составлять до 20 килограммов, а скорость полета достигает до 200 км/ч. Точную модель данного украинского беспилотника пока не удалось установить.

https://ria.ru/20250430/alaudinov-2014232523.html

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Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Украинский беспилотник сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем. 2025-04-30T06:48 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины