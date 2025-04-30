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Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 30.04.2025 (обновлено: 08:25 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014238690.html
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ
ВСУ применили редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской Народной Республике, об этом свидетельствуют фрагменты... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:48:00+03:00
2025-04-30T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ применили редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской Народной Республике, об этом свидетельствуют фрагменты посаженного силами РЭБ беспилотника, сообщил корреспонденту РИА Новости источник в силовых структурах. Видео с обломками беспилотника оказалось в распоряжении РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем. "Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу "крыло" на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров", - сообщил источник. Данная модель беспилотника ранее практически не использовалась. По предварительной информации, боевая часть может составлять до 20 килограммов, а скорость полета достигает до 200 км/ч. Точную модель данного украинского беспилотника пока не удалось установить.
https://ria.ru/20250430/alaudinov-2014232523.html
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96
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353
60
353
60
Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР
Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Украинский беспилотник сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем.
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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ

Бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ применили редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской Народной Республике, об этом свидетельствуют фрагменты посаженного силами РЭБ беспилотника, сообщил корреспонденту РИА Новости источник в силовых структурах.
Видео с обломками беспилотника оказалось в распоряжении РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем.
"Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу "крыло" на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров", - сообщил источник.
Данная модель беспилотника ранее практически не использовалась. По предварительной информации, боевая часть может составлять до 20 килограммов, а скорость полета достигает до 200 км/ч. Точную модель данного украинского беспилотника пока не удалось установить.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России
03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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