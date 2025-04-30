https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014238690.html
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ
ВСУ применили редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской Народной Республике, об этом свидетельствуют фрагменты... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:48:00+03:00
2025-04-30T06:48:00+03:00
2025-04-30T08:25:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ применили редкий ударный дрон самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской Народной Республике, об этом свидетельствуют фрагменты посаженного силами РЭБ беспилотника, сообщил корреспонденту РИА Новости источник в силовых структурах. Видео с обломками беспилотника оказалось в распоряжении РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем. "Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу "крыло" на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров", - сообщил источник. Данная модель беспилотника ранее практически не использовалась. По предварительной информации, боевая часть может составлять до 20 килограммов, а скорость полета достигает до 200 км/ч. Точную модель данного украинского беспилотника пока не удалось установить.
https://ria.ru/20250430/alaudinov-2014232523.html
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Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР
Российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Украинский беспилотник сделан из карбона, имеет форму "крыла". Он оснащен мини-реактивным двигателем.
2025-04-30T06:48
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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Источник: бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ
Бойцы ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР