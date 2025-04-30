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Су-25 ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику в зоне "Востока"
Су-25 ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику в зоне "Востока" - РИА Новости, 30.04.2025
Су-25 ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику в зоне "Востока"
Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", пуски ракет выполнялись парами с... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:06:00+03:00
2025-04-30T05:06:00+03:00
2025-04-30T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", пуски ракет выполнялись парами с малых высот, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета, добавили в ведомстве. "Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара. Штатно выполнили взлет с аэродрома базирования. После выхода на боевую курс применили ракетное вооружение и выход из атаки. ПАН (передовой аианаводчик - ред.) подтвердил попадание. Боевая задача выполнена. Победа будет за нами", - рассказал летчик Су-25 Павел. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235273.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Су-25 ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику в зоне "Востока"
Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне "Востока"