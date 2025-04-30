https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235273.html

Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ атакуют тыл ВСУ в Часовом Яре

Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ атакуют тыл ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 30.04.2025

Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ атакуют тыл ВСУ в Часовом Яре

Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ наносят удары в тыл противника в Часовом Яре беспилотниками "Молния-2", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T05:05:00+03:00

2025-04-30T05:05:00+03:00

2025-04-30T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

часов яр

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ наносят удары в тыл противника в Часовом Яре беспилотниками "Молния-2", сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Получив задачу на применение комплекса, Ивановские десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлет с заранее подготовленной позиции. Определив цель, оператор навел на нее беспилотник", - сказали в военном ведомстве. Применение данного БПЛА вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений Ивановского соединения ВДВ на линии боевого соприкосновения. Кроме того, операторы ударных БПЛА "Молния" группировки войск "Восток" уничтожили опорный пункт и противотанковое орудие МТ-12 ВСУ в районе населенного пункта Малиновка на запорожском направлении. Опорный пункт и орудие украинских националистов, прикрывавшее подступы к позициям ВСУ, были обнаружены в ходе воздушной разведки. Военнослужащие оперативно нанесли точные удары беспилотниками, оснащенными осколочно-фугасными боеприпасами, по выявленным целям, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника. Ударный беспилотник "Молния" обладает повышенной дальностью полета и грузоподъемностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Она позволяет наносить удары на расстоянии до 30 километров. Также беспилотник оснащен высокотехнологичным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет успешно преодолевать любые радиопомехи.

https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235152.html

https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235031.html

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)