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Артиллеристы "Запада" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
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Артиллеристы "Запада" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ
Артиллеристы 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:02:00+03:00
2025-04-30T05:02:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Артиллеристы 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны России. "Артиллерийские расчеты пушек "Гиацинт-Б" 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне СВО", - сообщили в МО РФ. В ходе разведывательных мероприятий, проведенных с использованием БПЛА "Мерлин-ВР", в пределах городской застройки в подконтрольном Киеву населенном пункте было выявлено скопление пехоты ВСУ. "Получив точные координаты целей, расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" незамедлительно начали подготовку к стрельбе. Военнослужащие оперативно демаскировали артиллерийскую установку, произвели наводку по координатам целей и беглым огнём поразили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ", - уточнили в МО РФ.
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россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Запада" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

Минобороны: артиллеристы "Запада" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие расчета орудия Гиацинт-Б ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Артиллеристы 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Артиллерийские расчеты пушек "Гиацинт-Б" 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне СВО", - сообщили в МО РФ.
В ходе разведывательных мероприятий, проведенных с использованием БПЛА "Мерлин-ВР", в пределах городской застройки в подконтрольном Киеву населенном пункте было выявлено скопление пехоты ВСУ.
"Получив точные координаты целей, расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" незамедлительно начали подготовку к стрельбе. Военнослужащие оперативно демаскировали артиллерийскую установку, произвели наводку по координатам целей и беглым огнём поразили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ", - уточнили в МО РФ.
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