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Боец ВС России после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища
Боец ВС России после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища - РИА Новости, 30.04.2025
Боец ВС России после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища
Рядовой Виталий Харлампьев в ходе СВО подвозил боеприпасы к месту ведения боевых действий, при разгрузке которых был ранен в результате атаки дронов,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:05:00+03:00
2025-04-30T00:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рядовой Виталий Харлампьев в ходе СВО подвозил боеприпасы к месту ведения боевых действий, при разгрузке которых был ранен в результате атаки дронов, превозмогая боль помог другому раненому товарищу, вынес его в укрытие, где оказал первую помощь, сообщило Минобороны РФ. Из материала ведомства по героизации военнослужащих следует, что рядовой Харлампьев снабжал военнослужащих, находящихся на передовых рубежах, выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий. "Продвигаясь ночью с выключенными фарами по сложным участкам местности, Виталий обеспечил своевременную доставку груза на позиции. Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, вместе с товарищами подвергся атакам FPV-дронов со стороны противника, предпринявшего попытку перейти в контрнаступление. В результате сбросов боеприпасов с коптеров Виталий получил осколочные ранения. Превозмогая боль, рядовой Харлампьев, оказал себе первую помощь, после чего вынес в укрытие раненого бойца", - говорится в сообщении. "Оказав пострадавшему товарищу первую помощь, Виталий погрузил его в автомобиль и эвакуировал с передовой в медицинское учреждение, чем спас ему жизнь", - отметили в ведомстве. Благодаря мужеству и отваге рядового Виталия Харлампьева российские военнослужащие своевременно получили боеприпасы и смогли отразить атаку боевиков, не понеся при этом потерь, добавили в министерстве обороны РФ.
https://ria.ru/20250429/motostrelki-2014220234.html
https://ria.ru/20250429/dron-2014217859.html
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Боец ВС России после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища
Боец ВС России после ранения при атаке дрона ВСУ спас пострадавшего товарища
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рядовой Виталий Харлампьев в ходе СВО подвозил боеприпасы к месту ведения боевых действий, при разгрузке которых был ранен в результате атаки дронов, превозмогая боль помог другому раненому товарищу, вынес его в укрытие, где оказал первую помощь, сообщило Минобороны РФ.
Из материала ведомства по героизации военнослужащих следует, что рядовой Харлампьев снабжал военнослужащих, находящихся на передовых рубежах, выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий.
"Продвигаясь ночью с выключенными фарами по сложным участкам местности, Виталий обеспечил своевременную доставку груза на позиции. Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, вместе с товарищами подвергся атакам FPV-дронов со стороны противника, предпринявшего попытку перейти в контрнаступление. В результате сбросов боеприпасов с коптеров Виталий получил осколочные ранения. Превозмогая боль, рядовой Харлампьев, оказал себе первую помощь, после чего вынес в укрытие раненого бойца", - говорится в сообщении.
"Оказав пострадавшему товарищу первую помощь, Виталий погрузил его в автомобиль и эвакуировал с передовой в медицинское учреждение, чем спас ему жизнь", - отметили в ведомстве.
Благодаря мужеству и отваге рядового Виталия Харлампьева российские военнослужащие своевременно получили боеприпасы и смогли отразить атаку боевиков, не понеся при этом потерь, добавили в министерстве обороны РФ.