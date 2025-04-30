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Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны
Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны - РИА Новости, 30.04.2025
Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны
8 августа 1945 года, выполняя обязательства перед союзниками, СССР вступил в войну против Японии. За 23 дня боев Советские войска освободили 40 000 000 человек от японской оккупации, изгнали захватчика из Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и части Внутренней Монголии, и вернули утраченные ранее территории Южного Сахалина и Курильские острова.
2025-04-30T15:30:00+03:00
2025-04-30T15:30:00+03:00
2025-04-30T15:32:00+03:00
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история, инфографика, ссср, япония, дальний восток, сахалин, сахалинская область, курильские острова, южно-сахалинск, китай, кндр (северная корея), корейский полуостров, внутренняя монголия, вторая мировая война (1939-1945)
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Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны
8 августа 1945 года, выполняя обязательства перед союзниками, СССР вступил в войну против Японии. За 23 дня боев Советские войска освободили 40 000 000 человек от японской оккупации, изгнали захватчика из Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и части Внутренней Монголии, и вернули утраченные ранее территории Южного Сахалина и Курильские острова.