https://ria.ru/20250430/sovetskoyaponskayavoyna-2014333790.html

Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны

Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны - РИА Новости, 30.04.2025

Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны

8 августа 1945 года, выполняя обязательства перед союзниками, СССР вступил в войну против Японии. За 23 дня боев Советские войска освободили 40 000 000 человек от японской оккупации, изгнали захватчика из Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и части Внутренней Монголии, и вернули утраченные ранее территории Южного Сахалина и Курильские острова.

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:32:00+03:00

гении русских побед

история

ссср

япония

дальний восток

сахалин

сахалинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014370650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59fbca8c63669f839b615a5bac28e1e8.png

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwmRPpz

ссср

япония

дальний восток

сахалин

сахалинская область

курильские острова

южно-сахалинск

китай

кндр (северная корея)

корейский полуостров

внутренняя монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история, инфографика, ссср, япония, дальний восток, сахалин, сахалинская область, курильские острова, южно-сахалинск, китай, кндр (северная корея), корейский полуостров, внутренняя монголия, вторая мировая война (1939-1945)