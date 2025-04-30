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Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны - РИА Новости, 30.04.2025
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Гении русских побед
 
15:30 30.04.2025 (обновлено: 15:32 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/sovetskoyaponskayavoyna-2014333790.html
Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны
Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны - РИА Новости, 30.04.2025
Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны
8 августа 1945 года, выполняя обязательства перед союзниками, СССР вступил в войну против Японии. За 23 дня боев Советские войска освободили 40 000 000 человек от японской оккупации, изгнали захватчика из Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и части Внутренней Монголии, и вернули утраченные ранее территории Южного Сахалина и Курильские острова.
2025-04-30T15:30:00+03:00
2025-04-30T15:32:00+03:00
гении русских побед
история
ссср
япония
дальний восток
сахалин
сахалинская область
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ссср
япония
дальний восток
сахалин
сахалинская область
курильские острова
южно-сахалинск
китай
кндр (северная корея)
корейский полуостров
внутренняя монголия
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история, инфографика, ссср, япония, дальний восток, сахалин, сахалинская область, курильские острова, южно-сахалинск, китай, кндр (северная корея), корейский полуостров, внутренняя монголия, вторая мировая война (1939-1945)
Гении русских побед, история, СССР, Япония, Дальний Восток, Сахалин, Сахалинская область, Курильские острова, Южно-Сахалинск, Китай, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, Внутренняя Монголия, Вторая мировая война (1939-1945)

Советско-японская война. Завершающий этап Второй мировой войны

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8 августа 1945 года, выполняя обязательства перед союзниками, СССР вступил в войну против Японии. За 23 дня боев Советские войска освободили 40 000 000 человек от японской оккупации, изгнали захватчика из Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и части Внутренней Монголии, и вернули утраченные ранее территории Южного Сахалина и Курильские острова.
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Гении русских победисторияСССРЯпонияДальний ВостокСахалинСахалинская областьКурильские островаЮжно-СахалинскКитайКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровВнутренняя МонголияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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