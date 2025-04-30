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Замгенсека СНГ призвал хранить память о подвиге народов СССР - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:17 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sng-2014333071.html
Замгенсека СНГ призвал хранить память о подвиге народов СССР
Замгенсека СНГ призвал хранить память о подвиге народов СССР - РИА Новости, 30.04.2025
Замгенсека СНГ призвал хранить память о подвиге народов СССР
Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко заявил, что необходимо хранить память о совершенном в годы Великой Отечественной войны народами... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:17:00+03:00
2025-04-30T13:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
минск
киргизия
берлин (город)
игорь петришенко
снг
содружество
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко заявил, что необходимо хранить память о совершенном в годы Великой Отечественной войны народами республик бывшего Советского Союза подвиге, чтобы ужасы тех событий больше не повторились. "Мы должны пронести эту память через века, чтобы никоим образом те страшные ужасы войны никогда не повторились", - заявил Петришенко в среду в Минске во время митинга-реквиема у бюста выходца из Киргизии, Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева. Петришенко подчеркнул важность передать будущим поколениям гордость за Великую Победу. "Особенно важно, что победу одержал советский народ, наша единая семья. Только благодаря дружбе, самопожертвованию мы победили, сломали хребет захватчикам и победоносным маршем прошли до Берлина, водрузили знамя Победы над рейхстагом. Представители союзных республик, сражаясь рука об руку, плечом к плечу, отстояли не только собственную родину, но и освободили всю Европу от коричневой чумы. Этот подвиг должен быть запечатлен в наших сердцах и сердцах будущих поколений, в этом наша сила", - сказал Петришенко. Он призвал нынешнее поколение быть достойным того подвига. "Никто не знал, что нам, ныне живущим потомкам победителей, придется спустя 80 лет отстаивать эту нашу Великую победу, бороться – информационно и в прямом смысле, – чтобы сказать, что именно советский солдат победил в той несправедливой войне, которая унесла более 30 миллионов жизней наших граждан", - добавил Петришенко. Он напомнил, что текущий год ознаменован 80-летием Великой победы и объявлен в СНГ годом мира и единства в борьбе с нацизмом. По словам первого замгенсека Содружества, в СНГ был принят соответствующий план празднования юбилея Победы, состоящий примерно из 120 мероприятий. Он включает учреждение юбилейной медали и вручение ее в странах СНГ участникам ВОВ и лицам, пострадавшим от нее. В странах СНГ пройдут парады, концерты, патриотические мероприятия, молодежные мероприятия, тематические семинары, круглые столы. Планируются посещения ветеранов, их углубленное медицинское обследование, приведение в порядок памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. Петришенко сообщил, что в среду митингом-реквиемом в Минске у памятника Герою Советского Союза Асаналиеву Исполком СНГ совместно с советом постоянных полномочных представителей государств Содружества начинает серию мероприятий по чествованию Героев Советского Союза – выходцев из стран СНГ. Планируются памятные мероприятия в памятных местах в Минске и на улицах, названных именами героев, чей подвиг связан с освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20250218/osvobozhdenie-1999862505.html
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014064377.html
минск
киргизия
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в мире, минск, киргизия, берлин (город), игорь петришенко, снг, содружество , день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Минск, Киргизия, Берлин (город), Игорь Петришенко, СНГ, Содружество , День Победы
Замгенсека СНГ призвал хранить память о подвиге народов СССР

Замгенсека СНГ Петришенко призвал хранить память о подвиге народов бывшего СССР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Петришенко
Игорь Петришенко - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Петришенко . Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко заявил, что необходимо хранить память о совершенном в годы Великой Отечественной войны народами республик бывшего Советского Союза подвиге, чтобы ужасы тех событий больше не повторились.
"Мы должны пронести эту память через века, чтобы никоим образом те страшные ужасы войны никогда не повторились", - заявил Петришенко в среду в Минске во время митинга-реквиема у бюста выходца из Киргизии, Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева.
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Петришенко подчеркнул важность передать будущим поколениям гордость за Великую Победу. "Особенно важно, что победу одержал советский народ, наша единая семья. Только благодаря дружбе, самопожертвованию мы победили, сломали хребет захватчикам и победоносным маршем прошли до Берлина, водрузили знамя Победы над рейхстагом. Представители союзных республик, сражаясь рука об руку, плечом к плечу, отстояли не только собственную родину, но и освободили всю Европу от коричневой чумы. Этот подвиг должен быть запечатлен в наших сердцах и сердцах будущих поколений, в этом наша сила", - сказал Петришенко.
Он призвал нынешнее поколение быть достойным того подвига. "Никто не знал, что нам, ныне живущим потомкам победителей, придется спустя 80 лет отстаивать эту нашу Великую победу, бороться – информационно и в прямом смысле, – чтобы сказать, что именно советский солдат победил в той несправедливой войне, которая унесла более 30 миллионов жизней наших граждан", - добавил Петришенко.
Он напомнил, что текущий год ознаменован 80-летием Великой победы и объявлен в СНГ годом мира и единства в борьбе с нацизмом. По словам первого замгенсека Содружества, в СНГ был принят соответствующий план празднования юбилея Победы, состоящий примерно из 120 мероприятий. Он включает учреждение юбилейной медали и вручение ее в странах СНГ участникам ВОВ и лицам, пострадавшим от нее. В странах СНГ пройдут парады, концерты, патриотические мероприятия, молодежные мероприятия, тематические семинары, круглые столы. Планируются посещения ветеранов, их углубленное медицинское обследование, приведение в порядок памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне.
Петришенко сообщил, что в среду митингом-реквиемом в Минске у памятника Герою Советского Союза Асаналиеву Исполком СНГ совместно с советом постоянных полномочных представителей государств Содружества начинает серию мероприятий по чествованию Героев Советского Союза – выходцев из стран СНГ. Планируются памятные мероприятия в памятных местах в Минске и на улицах, названных именами героев, чей подвиг связан с освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМинскКиргизияБерлин (город)Игорь ПетришенкоСНГСодружествоДень Победы
 
 
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