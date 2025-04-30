https://ria.ru/20250430/smartfon-2014502887.html
В Горнале нашли телефон с материалами по вербовке в ВСУ
В Горнале нашли телефон с материалами по вербовке в ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
В Горнале нашли телефон с материалами по вербовке в ВСУ
В населенном пункте Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили исправный смартфон украинского боевика с... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:32:00+03:00
2025-04-30T21:32:00+03:00
2025-04-30T21:32:00+03:00
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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. В населенном пункте Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили исправный смартфон украинского боевика с сохранившимися в нем материалами по вербовке в ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север". "В захваченном в Горнале в Курской области смартфоне украинского террориста обнаружены пропагандистские материалы, свидетельствующие о массовой вербовке боевиков ВСУ в подразделения операторов ударных БПЛА", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север". В памяти смартфона обнаружены несколько десятков сообщений из рассылок вербовочных служб различных подразделений силовиков киевского режима. Пропагандистские материалы обещают боевикам службу в наиболее высокотехнологичных и распиаренных в медиа подразделениях ВСУ, якобы не имеющих проблем с боекомплектом, и, согласно легенде вербовщиков, гарантирующих высокий заработок.
https://ria.ru/20250430/gornal-2014234601.html
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В Горнале нашли телефон с материалами по вербовке в ВСУ
В Горнале Курской области нашли смартфон с материалами по вербовке в ВСУ