Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту
Слуцкий: угрозы Киева Параду Победы нужно расценивать как подготовку к теракту
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта, так как его намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что Парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия.
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"Киевский режим в террористическом бреду: Зеленский и его приспешники в Верховной раде публично рассуждают о военных возможностях ВСУ для нанесения удара по Красной пощади во время Парада Победы в Москве 9 мая. Парад в Москве намерены посетить руководители и высокие представители более 20-ти зарубежных стран. В этом контексте все заявления укронацистов должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта. Именно на это должно обратить внимание все мировое сообщество", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий также напомнил, что данное заявление Зеленского прозвучало всего через пару дней после объявления президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь Дня Победы. По мнению Слуцкого, это является "неприкрытым фашизмом и кощунством", что отражает суть тех, кто сегодня "узурпировал власть на Украине".
"Больным фантазиям бандеровцев не суждено сбыться. Не позволим сорвать грандиозное празднование 80-летия Великой Победы. Парад торжественно пройдет в самом сердце столицы России. Ради сохранения исторической правды и памяти о тех, кто спас Европу от "коричневой чумы", - заключил он.