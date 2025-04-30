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Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту

Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту - РИА Новости, 30.04.2025

Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту

Слова Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта, так... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T22:23:00+03:00

2025-04-30T22:23:00+03:00

2025-04-30T22:23:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта, так как его намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что Парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. "Киевский режим в террористическом бреду: Зеленский и его приспешники в Верховной раде публично рассуждают о военных возможностях ВСУ для нанесения удара по Красной пощади во время Парада Победы в Москве 9 мая. Парад в Москве намерены посетить руководители и высокие представители более 20-ти зарубежных стран. В этом контексте все заявления укронацистов должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта. Именно на это должно обратить внимание все мировое сообщество", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий также напомнил, что данное заявление Зеленского прозвучало всего через пару дней после объявления президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь Дня Победы. По мнению Слуцкого, это является "неприкрытым фашизмом и кощунством", что отражает суть тех, кто сегодня "узурпировал власть на Украине". "Больным фантазиям бандеровцев не суждено сбыться. Не позволим сорвать грандиозное празднование 80-летия Великой Победы. Парад торжественно пройдет в самом сердце столицы России. Ради сохранения исторической правды и памяти о тех, кто спас Европу от "коричневой чумы", - заключил он.

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014366324.html

https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html

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Наталья Макарова

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