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Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту - РИА Новости, 30.04.2025
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22:23 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/slutskij-2014508118.html
Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту
Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту - РИА Новости, 30.04.2025
Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту
Слова Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта, так... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:23:00+03:00
2025-04-30T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта, так как его намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что Парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. "Киевский режим в террористическом бреду: Зеленский и его приспешники в Верховной раде публично рассуждают о военных возможностях ВСУ для нанесения удара по Красной пощади во время Парада Победы в Москве 9 мая. Парад в Москве намерены посетить руководители и высокие представители более 20-ти зарубежных стран. В этом контексте все заявления укронацистов должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта. Именно на это должно обратить внимание все мировое сообщество", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий также напомнил, что данное заявление Зеленского прозвучало всего через пару дней после объявления президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь Дня Победы. По мнению Слуцкого, это является "неприкрытым фашизмом и кощунством", что отражает суть тех, кто сегодня "узурпировал власть на Украине". "Больным фантазиям бандеровцев не суждено сбыться. Не позволим сорвать грандиозное празднование 80-летия Великой Победы. Парад торжественно пройдет в самом сердце столицы России. Ради сохранения исторической правды и памяти о тех, кто спас Европу от "коричневой чумы", - заключил он.
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014366324.html
https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html
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в мире, россия, москва, европа, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, госдума рф, верховная рада украины, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Россия, Москва, Европа, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, Госдума РФ, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Слуцкий считает угрозы Зеленского планом по подготовке к теракту

Слуцкий: угрозы Киева Параду Победы нужно расценивать как подготовку к теракту

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта, так как его намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что Парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Слова Зеленского о параде Победы в Москве вызвали недоумение на Западе
Вчера, 14:45
«
"Киевский режим в террористическом бреду: Зеленский и его приспешники в Верховной раде публично рассуждают о военных возможностях ВСУ для нанесения удара по Красной пощади во время Парада Победы в Москве 9 мая. Парад в Москве намерены посетить руководители и высокие представители более 20-ти зарубежных стран. В этом контексте все заявления укронацистов должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта. Именно на это должно обратить внимание все мировое сообщество", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий также напомнил, что данное заявление Зеленского прозвучало всего через пару дней после объявления президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь Дня Победы. По мнению Слуцкого, это является "неприкрытым фашизмом и кощунством", что отражает суть тех, кто сегодня "узурпировал власть на Украине".
"Больным фантазиям бандеровцев не суждено сбыться. Не позволим сорвать грандиозное празднование 80-летия Великой Победы. Парад торжественно пройдет в самом сердце столицы России. Ради сохранения исторической правды и памяти о тех, кто спас Европу от "коричневой чумы", - заключил он.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В МИД ответили на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве
Вчера, 07:52
 
В миреРоссияМоскваЕвропаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковГосдума РФВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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