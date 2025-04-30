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Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину

Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину - РИА Новости, 30.04.2025

Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину

Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:14:00+03:00

2025-04-30T21:14:00+03:00

2025-04-30T21:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар."Мы <...> попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу. Может быть, это будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта", — рассказал собеседник агентства. Как отметил парламентарий, некоторые страны, включая не только Словакию, но и саму Украину, получали прибыль от транзита российских энергоносителей. По мнению Гашпара, ограничение их поставок обошлось странам ЕС потерей миллиардов евро."Любой экономист вам скажет, что всем нужно, чтобы транзит возобновился. Сам ЕС потерял на этом значительные миллиарды (евро. — Прим. ред.). Хочу верить, что транзит возобновится и мы снова будем торговыми партнерами на прежнем уровне", —подчеркнул он.Ситуация с транзитом газаДоговор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.

https://ria.ru/20250428/mnenie-2013759945.html

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словакия, украина, европа, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, в мире, транзит газа через украину, россия