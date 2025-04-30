Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 30.04.2025 (обновлено: 16:27 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shtraf-2014408450.html
Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету
Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету - РИА Новости, 30.04.2025
Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету
Курский суд назначил блогеру Акиму Апачеву (Акиму Гасанову) штраф в две тысячи рублей за въезд на территорию Суджи и Суджанского района, когда решением... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:13:00+03:00
2025-04-30T16:27:00+03:00
суджа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877089805_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a00466551e0099430e0dc4c7588fbd1c.jpg
КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Курский суд назначил блогеру Акиму Апачеву (Акиму Гасанову) штраф в две тысячи рублей за въезд на территорию Суджи и Суджанского района, когда решением оперштаба Курской области там был установлен запрет на передвижение гражданского населения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона."Постановлением мирового судьи Аким Гасанов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 55.4 закона Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО "Об административных правонарушениях в Курской области". Ему назначен штраф в размере 2 тысячи рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.Отмечается, что на судебное заседание Гасанов не явился, будучи извещенным надлежащим образом, его интересы представлял адвокат."Согласно материалам дела, в 20-х числах марта 2025 года Аким Гасанов прибыл в Суджу Курской области в то время, когда с 15 марта 2025 года решением оперативного штаба региона установлен запрет на въезд и передвижение гражданского населения по территории города Суджи и Суджанского района", - говорится в сообщении суда.Постановление в законную силу не вступило, добавили в суде.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области интернет-блогер Аким Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества".Согласно материалам дела, 22 марта Гасанов, находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.Десятого апреля постановлением Промышленного суда Курска Апачев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Его адвокат заявил, что штраф оспариваться не будет.Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.
https://ria.ru/20250425/sud-2013307131.html
https://ria.ru/20250427/otkaz-2013647958.html
https://ria.ru/20250421/bogomaz-2012538531.html
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877089805_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9b02f2db98660ba36689c6f5c9ad6e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа
Суджа
Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету

Суд в Курске назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАким Апачев
Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Аким Апачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Курский суд назначил блогеру Акиму Апачеву (Акиму Гасанову) штраф в две тысячи рублей за въезд на территорию Суджи и Суджанского района, когда решением оперштаба Курской области там был установлен запрет на передвижение гражданского населения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
"Постановлением мирового судьи Аким Гасанов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 55.4 закона Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО "Об административных правонарушениях в Курской области". Ему назначен штраф в размере 2 тысячи рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Суд - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В суде раскрыли, что решили учесть при назначении штрафа блогеру Апачеву
25 апреля, 02:40
Отмечается, что на судебное заседание Гасанов не явился, будучи извещенным надлежащим образом, его интересы представлял адвокат.
"Согласно материалам дела, в 20-х числах марта 2025 года Аким Гасанов прибыл в Суджу Курской области в то время, когда с 15 марта 2025 года решением оперативного штаба региона установлен запрет на въезд и передвижение гражданского населения по территории города Суджи и Суджанского района", - говорится в сообщении суда.
Постановление в законную силу не вступило, добавили в суде.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Суд отказался освободить блогера Налимова от принудительных работ
27 апреля, 04:47
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области интернет-блогер Аким Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества".
Согласно материалам дела, 22 марта Гасанов, находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.
Десятого апреля постановлением Промышленного суда Курска Апачев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Его адвокат заявил, что штраф оспариваться не будет.
Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.
Блогер Сергей Маслов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Блогера арестовали по делу о клевете на губернатора Брянской области
21 апреля, 15:50
 
Суджа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала