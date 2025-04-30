https://ria.ru/20250430/shtraf-2014408450.html

Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету

Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету - РИА Новости, 30.04.2025

Суд назначил блогеру Апачеву штраф за въезд в Суджу вопреки запрету

Курский суд назначил блогеру Акиму Апачеву (Акиму Гасанову) штраф в две тысячи рублей за въезд на территорию Суджи и Суджанского района, когда решением... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:13:00+03:00

2025-04-30T16:13:00+03:00

2025-04-30T16:27:00+03:00

суджа

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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Курский суд назначил блогеру Акиму Апачеву (Акиму Гасанову) штраф в две тысячи рублей за въезд на территорию Суджи и Суджанского района, когда решением оперштаба Курской области там был установлен запрет на передвижение гражданского населения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона."Постановлением мирового судьи Аким Гасанов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 55.4 закона Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО "Об административных правонарушениях в Курской области". Ему назначен штраф в размере 2 тысячи рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.Отмечается, что на судебное заседание Гасанов не явился, будучи извещенным надлежащим образом, его интересы представлял адвокат."Согласно материалам дела, в 20-х числах марта 2025 года Аким Гасанов прибыл в Суджу Курской области в то время, когда с 15 марта 2025 года решением оперативного штаба региона установлен запрет на въезд и передвижение гражданского населения по территории города Суджи и Суджанского района", - говорится в сообщении суда.Постановление в законную силу не вступило, добавили в суде.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области интернет-блогер Аким Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества".Согласно материалам дела, 22 марта Гасанов, находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.Десятого апреля постановлением Промышленного суда Курска Апачев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Его адвокат заявил, что штраф оспариваться не будет.Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.

https://ria.ru/20250425/sud-2013307131.html

https://ria.ru/20250427/otkaz-2013647958.html

https://ria.ru/20250421/bogomaz-2012538531.html

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суджа