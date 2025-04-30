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Суд в Молдавии может вынести решение по делу партии "Шор" летом - РИА Новости, 30.04.2025
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18:27 30.04.2025 (обновлено: 18:33 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shor-2014453752.html
Суд в Молдавии может вынести решение по делу партии "Шор" летом
Суд в Молдавии может вынести решение по делу партии "Шор" летом - РИА Новости, 30.04.2025
Суд в Молдавии может вынести решение по делу партии "Шор" летом
Решение суда Кишинева по делу о финансировании молдавской оппозиционной партии "Шор" может быть вынесено летом текущего года, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:27:00+03:00
2025-04-30T18:33:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
илан шор
задержание главы гагаузии гуцул
кишинев
гагаузия
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Решение суда Кишинева по делу о финансировании молдавской оппозиционной партии "Шор" может быть вынесено летом текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса. Ранее в среду у здания районного суда Кишинева прошел митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул, требующих справедливого рассмотрения ее дела. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в незаконном финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. "Рассмотрение дела о финансировании партии "Шор продолжается. Скорее всего, приговор будет летом", - заявил собеседник агентства. Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя, молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее незаконном финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250430/gutsul-2014409432.html
https://ria.ru/20250430/shor-2014380145.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, гагаузия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Кишинев, Гагаузия
Суд в Молдавии может вынести решение по делу партии "Шор" летом

Решение суда в Кишиневе по делу о финансировании "Шор" могут вынести летом

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники партии "Шор"
Сторонники партии Шор - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Сторонники партии "Шор". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Решение суда Кишинева по делу о финансировании молдавской оппозиционной партии "Шор" может быть вынесено летом текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.
Ранее в среду у здания районного суда Кишинева прошел митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул, требующих справедливого рассмотрения ее дела. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в незаконном финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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"Рассмотрение дела о финансировании партии "Шор продолжается. Скорее всего, приговор будет летом", - заявил собеседник агентства.
Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя, молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее незаконном финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сторонники Гуцул вышли на митинг в ее поддержку перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Кишиневе начался митинг в поддержку Гуцул
Вчера, 15:10
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорЗадержание главы Гагаузии ГуцулКишиневГагаузия
 
 
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