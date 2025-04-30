https://ria.ru/20250430/shor-2014380145.html

Шор обвинил молдавские власти в попытке стереть правду о ВОВ

Шор обвинил молдавские власти в попытке стереть правду о ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025

Шор обвинил молдавские власти в попытке стереть правду о ВОВ

Власти Молдавии пытаются заменить День Победы празднованием Дня Европы, чтобы стереть правду о Великой Отечественной войне, заявил в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:09:00+03:00

2025-04-30T15:09:00+03:00

2025-04-30T15:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются заменить День Победы празднованием Дня Европы, чтобы стереть правду о Великой Отечественной войне, заявил в комментарии РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. "Попытки молдавских властей заменить День Победы на "День Европы" — это не просто цинизм, это прямое пособничество тем, кто хочет стереть правду о Великой Отечественной войне. Власти, которые пресмыкаются перед Западом, пытаются стереть День Победы, подменив его каким-то безликим недопраздником", - заявил Шор. По его словам, действия руководства республики можно объяснить только попыткой переписать историю, обелить нацистов и "вытравить из сердец молдаван правду о том, кто настоящие герои". "Девятое мая — священная дата для молдавского народа, день, когда фашизм был сокрушен ценой миллионов жизней, в том числе и наших героев. Но сегодня наследники тех, кто воевал на стороне Гитлера, те, кто почитает румынских оккупантов, жаждут реванша. Им не дает покоя наша память, наша гордость, наша благодарность советским воинам-освободителям", - добавил Шор. Политик заверил, что в Молдавии 9 мая был, есть и останется Днем Великой Победы. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250425/shor-2013516442.html

https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013505035.html

https://ria.ru/20250425/moldavija-2013481565.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, гагаузия