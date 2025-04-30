https://ria.ru/20250430/shmygal-2014422603.html

Шмыгаль рассказал о выгоде для Украины от сделки по ресурсам с США

Шмыгаль рассказал о выгоде для Украины от сделки по ресурсам с США - РИА Новости, 30.04.2025

Шмыгаль рассказал о выгоде для Украины от сделки по ресурсам с США

Проект соглашения о будущей сделке по недрам с США предусматривает выгоды для Украины, в частности, возможность получать "военную помощь" от США, заявил... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:48:00+03:00

2025-04-30T16:48:00+03:00

2025-04-30T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Проект соглашения о будущей сделке по недрам с США предусматривает выгоды для Украины, в частности, возможность получать "военную помощь" от США, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.В среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50."Очень хорошее, очень партнерское соглашение, которое предусматривает огромные преимущества, инвестиции и выгоды для нашего государства, предусматривает возможность получать военную помощь от США, которая будет засчитываться как взнос в этот фонд", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250430/proekt-2014437699.html

https://ria.ru/20250430/usloviya-2014434234.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014414976.html

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сша, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, в мире