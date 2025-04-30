https://ria.ru/20250430/shkola-2014231930.html

"Неуд" за поведение должен иметь последствия, заявил глава СПЧ

"Неуд" за поведение должен иметь последствия, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 30.04.2025

"Неуд" за поведение должен иметь последствия, заявил глава СПЧ

Введение оценки за поведение в школах - это механизм защиты учителей от хулиганства, причем неудовлетворительная оценка должна иметь серьезные последствия... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:31:00+03:00

2025-04-30T03:31:00+03:00

2025-04-30T03:32:00+03:00

общество

россия

валерий фадеев

владимир путин

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Введение оценки за поведение в школах - это механизм защиты учителей от хулиганства, причем неудовлетворительная оценка должна иметь серьезные последствия вплоть до исключения из школы, если такое решение примет педсовет, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев. Президент России Владимир Путин в феврале поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля. В число ответственных лиц входит и Фадеев. "Задача была связана с защитой учителей. Речь шла о том, что есть многочисленные эпизоды (хулиганства - ред.), переходящие все границы, когда дети, так называемые хулиганствующие подростки, оскорбляют учителей, ругаются матом, плюются, бьют их. Надо учителей защитить - вот откуда возникла эта идея. Этих хулиганствующих молодых людей должны серьезно наказывать, например, "двойкой" за поведение. Важно, что оценка должна иметь серьезные последствия, например, если педсовет посчитает нужным оставить хулигана на второй год, вплоть до исключения из школы", - сказал собеседник агентства. Поясняя инициативу по введению системы "зачет-незачет" в оценивании поведения, Фадеев отметил, что подразумевается понятие нормы. "Подразумевается норма и не норма. Абсолютное большинство детей ведет себя нормально. Например, даже если мальчик дергает девочку за косичку. Даже - тут все учителя меня осудят - если подростки курят на перемене за углом школы, это все равно в пределах нормы. Это плохо, за это надо ругать детей, вызывать родителей в школу. Но это норма. А вот бить учителя – это не норма. Это должно быть жестко наказуемо", - добавил глава СПЧ. Кроме того, Фадеев призвал не усложнять оценивание поведения школьников и помнить о главной задаче инициативы - защите учителей. "Что касается дифференцированной оценки: если бы были советские времена, можно было бы сказать, что пионерский галстук не выглажен, поэтому оценка не "пять", а "четыре". Я считаю, что это не нужно. Не нужно усложнять эту задачу. Надо защитить учителя от таких отпетых хулиганов - и все. Когда начинают тему усложнять, я это не приветствую. Все должно быть по сути и по делу", - подчеркнул он. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что практику выставления оценок за поведение во всех школах планируется ввести с 1 января 2026 года. Шесть регионов России выбраны для эксперимента по введению оценки за поведение.

https://ria.ru/20250428/uchitel-2013839487.html

https://ria.ru/20250425/shkola-2013409277.html

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общество, россия, валерий фадеев, владимир путин, сергей кравцов