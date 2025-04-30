https://ria.ru/20250430/shashlyk-2014246369.html

Исследование показало, какое мясо россияне выбирают для шашлыков

Исследование показало, какое мясо россияне выбирают для шашлыков - РИА Новости, 30.04.2025

Исследование показало, какое мясо россияне выбирают для шашлыков

Около 45% россиян предпочитают покупать фермерское мясо для шашлыка, 36% приобретают его в супермаркетах, а 19% - на маркетплейсах, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:53:00+03:00

2025-04-30T08:53:00+03:00

2025-04-30T09:03:00+03:00

общество

россельхозбанк

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Около 45% россиян предпочитают покупать фермерское мясо для шашлыка, 36% приобретают его в супермаркетах, а 19% - на маркетплейсах, подсчитали для РИА Новости аналитики Россельхозбанка."Среди респондентов 45% предпочитают покупать мясо для шашлыка у фермеров и местных производителей. Это говорит о растущем интересе к натуральным и качественным продуктам. 36% опрошенных выбирают мясо в супермаркетах, а 19% заказывают его через маркетплейсы", - рассказали в Россельхозбанке на основании исследования, проведенного с 22 по 28 апреля. В его рамках аналитики банка опросили более 1500 человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.Эксперты также выяснили, что для большинства россиян (65%) плохая погода не являются помехой для готовки мяса на открытом воздухе, а 35% предпочитают делать это только в хорошую погоду. Среди опрошенных 60% отправляются к мангалу спонтанно, а 22% тщательно планируют выход на природу: заранее собирают друзей, выбирают локацию и составляют меню. В свою очередь, 18% признались, что не берут инициативу в свои руки, а ждут приглашения от родных и друзей.Согласно исследованию, свинина — традиционный фаворит мяса для мангала. Около 46% опрошенных выбирают для шашлыка шейку или окорок. На втором месте — курица: 31% респондентов предпочитают грудку или бедро. По 6% выбирают говядину или баранину, 7% - рыбу, а 4% отдают предпочтение овощам и грибам."В последние годы мы наблюдаем рост спроса на мясо местных фермеров и производителей, что, по нашим оценкам, представляет собой позитивную тенденцию, способствующую развитию локальных брендов и расширению ассортимента натуральной продукции. Важно отметить, что шашлык в умеренных количествах может быть частью сбалансированного питания", - прокомментировала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.Аналитики также выяснили, о чем россияне больше всего волнуются во время приготовления мяса на костре. Среди участников исследования 38% переживают, что шашлыков не хватит на всех, и часть гостей останутся голодными; 32% - что мясо останется сырым; 27% - напротив, что оно превратится в угольки, потеряв сочность. И лишь 3% беспокоятся, что маринад испортит вкус мяса.

https://ria.ru/20250428/shashlyk-2013756874.html

https://ria.ru/20250424/prazdniki-2013086708.html

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общество, россельхозбанк, россия