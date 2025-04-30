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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 30.04.2025
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14:52 30.04.2025 (обновлено: 14:56 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/sevastopol-2014369897.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 30.04.2025
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду днем приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:52:00+03:00
2025-04-30T14:56:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду днем приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Причины приостановки департаментом не сообщаются. Для жителей северной части, которые направляются в центр города, задействованы автобусы.
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севастополь
Севастополь
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Дептранс Севастополя приостановил движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Балаклавская бухта в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду днем приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта.
«
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Причины приостановки департаментом не сообщаются. Для жителей северной части, которые направляются в центр города, задействованы автобусы.
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