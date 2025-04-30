https://ria.ru/20250430/sevastopol-2014369897.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 30.04.2025
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду днем приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:52:00+03:00
2025-04-30T14:52:00+03:00
2025-04-30T14:56:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду днем приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Причины приостановки департаментом не сообщаются. Для жителей северной части, которые направляются в центр города, задействованы автобусы.
https://ria.ru/20250430/most-2014354768.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Дептранс Севастополя приостановил движение морского пассажирского транспорта