https://ria.ru/20250430/sevastopol-2014369897.html

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 30.04.2025

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду днем приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:52:00+03:00

2025-04-30T14:52:00+03:00

2025-04-30T14:56:00+03:00

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в среду днем приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Причины приостановки департаментом не сообщаются. Для жителей северной части, которые направляются в центр города, задействованы автобусы.

https://ria.ru/20250430/most-2014354768.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь