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Сенатор предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей - РИА Новости, 30.04.2025
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07:58 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/senator-2014241097.html
Сенатор предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей
Сенатор предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей - РИА Новости, 30.04.2025
Сенатор предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей
Член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Олег Голов предложил Минстрою ужесточить ответственность управляющих компаний за фальсификацию... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:58:00+03:00
2025-04-30T07:58:00+03:00
жилье
ирек файзуллин
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Олег Голов предложил Минстрою ужесточить ответственность управляющих компаний за фальсификацию подписей собственников жилья в многоквартирных домах (МКД) в протоколах голосования, изменения могут быть внесены в статью 327 Уголовного кодекса РФ либо появится отдельная статья УК. Статья 327 УК "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. "В ходе работы с обращениями граждан выявлена проблема, связанная с фальсификацией протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах со стороны управляющих компаний", - говорится в письме сенатора на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина, документ есть в распоряжении РИА Новости. По словам Голова, принятые в осеннюю сессию законодательные изменения, безусловно, стали значимым шагом вперед в регулировании данной сферы. "Вместе с тем особую обеспокоенность вызывает положение пожилых собственников, которые зачастую не имеют технической возможности или необходимых навыков для использования электронных систем голосования, что делает их особенно уязвимыми перед недобросовестными действиями управляющих компаний", - подчеркнул он. По мнению парламентария, данная проблема требует принятия дополнительных мер правового регулирования. "В связи с этим мною прорабатывается законодательная инициатива, направленная на ужесточение ответственности управляющих компаний за подделку протоколов собраний собственников", - написал Голов. Сенатор считает целесообразным выделить данное правонарушение в отдельную статью или часть статьи 327 УК РФ, принимая во внимание, что "при фальсификации протоколов собраний риск от деятельности недобросовестной управляющей компании распространяется на значительное количество граждан, что существенно повышает общественную опасность данного деяния". Предусмотренная в настоящее время ответственность за подобные нарушения представляется недостаточной, отметил политик. Сенатор предложил Минстрою предоставить свою позицию по вопросу, какие конкретные меры ужесточения административной и уголовной ответственности для управляющих компаний за фальсификацию протоколов общих собраний собственников, по мнению министерства, будут наиболее эффективными для комплексного решения данной проблемы. В данной ситуации многие из пожилых людей оказываются фактически отрезанными от процесса принятия решений по управлению своим домом, а их голоса могут использоваться без их ведома, сказал Голов РИА Новости. При этом управляющие компании идут на подлог, понимая, что "даже в случае выявления нарушения наказание будет несоразмерно полученной выгоде", добавил он. Сенатор подчеркнул, что это не просто подделка документа — это масштабное нарушение прав граждан. "Считаю, что ужесточение ответственности за фальсификацию протоколов станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей и позволит существенно оздоровить ситуацию в сфере управления многоквартирными домами", - заключил политик. Ранее парламент принял закон, которым обеспечивается возможность голосования собственникам помещений МКД по вопросам повестки дня общего собрания через портал "Госуслуги".
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998752344.html
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жилье, ирек файзуллин
Жилье, Ирек Файзуллин
Сенатор предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей

Сенатор Голов предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Олег Голов предложил Минстрою ужесточить ответственность управляющих компаний за фальсификацию подписей собственников жилья в многоквартирных домах (МКД) в протоколах голосования, изменения могут быть внесены в статью 327 Уголовного кодекса РФ либо появится отдельная статья УК.
Статья 327 УК "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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"В ходе работы с обращениями граждан выявлена проблема, связанная с фальсификацией протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах со стороны управляющих компаний", - говорится в письме сенатора на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина, документ есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Голова, принятые в осеннюю сессию законодательные изменения, безусловно, стали значимым шагом вперед в регулировании данной сферы.
"Вместе с тем особую обеспокоенность вызывает положение пожилых собственников, которые зачастую не имеют технической возможности или необходимых навыков для использования электронных систем голосования, что делает их особенно уязвимыми перед недобросовестными действиями управляющих компаний", - подчеркнул он.
По мнению парламентария, данная проблема требует принятия дополнительных мер правового регулирования.
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"В связи с этим мною прорабатывается законодательная инициатива, направленная на ужесточение ответственности управляющих компаний за подделку протоколов собраний собственников", - написал Голов.
Сенатор считает целесообразным выделить данное правонарушение в отдельную статью или часть статьи 327 УК РФ, принимая во внимание, что "при фальсификации протоколов собраний риск от деятельности недобросовестной управляющей компании распространяется на значительное количество граждан, что существенно повышает общественную опасность данного деяния".
Предусмотренная в настоящее время ответственность за подобные нарушения представляется недостаточной, отметил политик.
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Сенатор предложил Минстрою предоставить свою позицию по вопросу, какие конкретные меры ужесточения административной и уголовной ответственности для управляющих компаний за фальсификацию протоколов общих собраний собственников, по мнению министерства, будут наиболее эффективными для комплексного решения данной проблемы.
В данной ситуации многие из пожилых людей оказываются фактически отрезанными от процесса принятия решений по управлению своим домом, а их голоса могут использоваться без их ведома, сказал Голов РИА Новости. При этом управляющие компании идут на подлог, понимая, что "даже в случае выявления нарушения наказание будет несоразмерно полученной выгоде", добавил он.
Сенатор подчеркнул, что это не просто подделка документа — это масштабное нарушение прав граждан.
"Считаю, что ужесточение ответственности за фальсификацию протоколов станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей и позволит существенно оздоровить ситуацию в сфере управления многоквартирными домами", - заключил политик.
Ранее парламент принял закон, которым обеспечивается возможность голосования собственникам помещений МКД по вопросам повестки дня общего собрания через портал "Госуслуги".
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ЖильеИрек Файзуллин
 
 
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