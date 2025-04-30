США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог
Келлог: соглашение с Украиной по ресурсам должно было быть подписано в среду
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Соглашение между США и Киевом по минеральным ресурсам должно было быть подписано в среду днем по местному времени в Вашингтоне, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
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"Я знаю, что они готовы подписать. Я думал, что его планировалось подписать около 2.30 сегодня днем (21.30 мск)", - сообщил он в эфире телеканала Fox News, выступая уже после указанного времени.
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При этом чиновник не уточнил, было ли подписано соглашение.
По словам Келлога, речь идет не об одном, а о трех различных документах, которые необходимо было перевести. "Это в самом деле мельчайшие детали", - добавил он, комментируя запланированное подписание соглашения.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту.
В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечает издание.