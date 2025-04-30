Рейтинг@Mail.ru
США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sdelka-2014514804.html
США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог
США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог - РИА Новости, 30.04.2025
США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог
Соглашение между США и Киевом по минеральным ресурсам должно было быть подписано в среду днем по местному времени в Вашингтоне, заявил спецпосланник... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:27:00+03:00
2025-04-30T23:27:00+03:00
в мире
цены на нефть
украина
сша
киев
кит келлог
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_96bb1b425e1ca2a4b6635412b3d52eef.jpg
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Соглашение между США и Киевом по минеральным ресурсам должно было быть подписано в среду днем по местному времени в Вашингтоне, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "Я знаю, что они готовы подписать. Я думал, что его планировалось подписать около 2.30 сегодня днем (21.30 мск)", - сообщил он в эфире телеканала Fox News, выступая уже после указанного времени. При этом чиновник не уточнил, было ли подписано соглашение. По словам Келлога, речь идет не об одном, а о трех различных документах, которые необходимо было перевести. "Это в самом деле мельчайшие детали", - добавил он, комментируя запланированное подписание соглашения. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту. В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечает издание.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013518268.html
https://ria.ru/20250225/afp-2001596990.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96cc0f8c51f3141d9ac5435e5459ba53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, украина, сша, киев, кит келлог, скотт бессент
В мире, Цены на нефть, Украина, США, Киев, Кит Келлог, Скотт Бессент
США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог

Келлог: соглашение с Украиной по ресурсам должно было быть подписано в среду

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Соглашение между США и Киевом по минеральным ресурсам должно было быть подписано в среду днем по местному времени в Вашингтоне, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
«
"Я знаю, что они готовы подписать. Я думал, что его планировалось подписать около 2.30 сегодня днем (21.30 мск)", - сообщил он в эфире телеканала Fox News, выступая уже после указанного времени.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп ждет от Киева немедленного подписания сделки по минералам
25 апреля, 21:41
При этом чиновник не уточнил, было ли подписано соглашение.
По словам Келлога, речь идет не об одном, а о трех различных документах, которые необходимо было перевести. "Это в самом деле мельчайшие детали", - добавил он, комментируя запланированное подписание соглашения.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту.
В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечает издание.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США
25 февраля, 22:39
 
В миреЦены на нефтьУкраинаСШАКиевКит КеллогСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала