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США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог

США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог - РИА Новости, 30.04.2025

США и Украина должны были подписать ресурсную сделку в среду, заявил Келлог

Соглашение между США и Киевом по минеральным ресурсам должно было быть подписано в среду днем по местному времени в Вашингтоне, заявил спецпосланник... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T23:27:00+03:00

2025-04-30T23:27:00+03:00

2025-04-30T23:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Соглашение между США и Киевом по минеральным ресурсам должно было быть подписано в среду днем по местному времени в Вашингтоне, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "Я знаю, что они готовы подписать. Я думал, что его планировалось подписать около 2.30 сегодня днем (21.30 мск)", - сообщил он в эфире телеканала Fox News, выступая уже после указанного времени. При этом чиновник не уточнил, было ли подписано соглашение. По словам Келлога, речь идет не об одном, а о трех различных документах, которые необходимо было перевести. "Это в самом деле мельчайшие детали", - добавил он, комментируя запланированное подписание соглашения. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту. В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечает издание.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013518268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, сша, киев, кит келлог, скотт бессент