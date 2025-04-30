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В офисе Зеленского рассказали детали сделки с США по ресурсам - РИА Новости, 01.05.2025
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22:02 30.04.2025 (обновлено: 09:21 01.05.2025)
https://ria.ru/20250430/sdelka-2014506351.html
В офисе Зеленского рассказали детали сделки с США по ресурсам
В офисе Зеленского рассказали детали сделки с США по ресурсам - РИА Новости, 01.05.2025
В офисе Зеленского рассказали детали сделки с США по ресурсам
Сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических, сообщил советник офиса Владимира Зеленского Михаил РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T22:02:00+03:00
2025-05-01T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических, сообщил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения. "Соглашение имеет несколько элементов. Ключевой - это рамочное соглашение, которое фиксирует наше партнерство экономическое. Это то, что мы с США будем совместно делать на нашей территории. А дальше есть два технических соглашения: о создании суверенного фонда между госагентствами и распределение обязанностей уже в фонде как таковом", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Он выразил уверенность, что все документы будут подписаны быстро, поскольку есть заинтересованность США и Украины. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250430/kiev-2014490963.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, денис шмыгаль, в мире, дональд трамп
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Денис Шмыгаль, В мире, Дональд Трамп
В офисе Зеленского рассказали детали сделки с США по ресурсам

Подоляк: сделка с США по недрам состоит из рамочного договора и двух технических

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических, сообщил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения.
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Вчера, 20:31
"Соглашение имеет несколько элементов. Ключевой - это рамочное соглашение, которое фиксирует наше партнерство экономическое. Это то, что мы с США будем совместно делать на нашей территории. А дальше есть два технических соглашения: о создании суверенного фонда между госагентствами и распределение обязанностей уже в фонде как таковом", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
Он выразил уверенность, что все документы будут подписаны быстро, поскольку есть заинтересованность США и Украины.
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Проект сделки: США будут спонсировать развитие Украины в течение десяти лет
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В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд.
Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Шмыгаль рассказал о выгоде для Украины от сделки по ресурсам с США
Вчера, 16:48
 
СШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДенис ШмыгальВ миреДональд Трамп
 
 
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