На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля
Украина и США могут уже 30 апреля подписать соглашение о полезных ископаемых
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых.
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"Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах. Кабмин сегодня может утвердить текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США (соглашение о недрах). Мы готовы уже сегодня подписывать", - приводит слова собеседника агентство в своем Telegram-канале.
Источник также отметил, что Свириденко уже находится в Вашингтоне. "Прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу", - подчеркнул источник.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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