Рейтинг@Mail.ru
На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 30.04.2025 (обновлено: 14:37 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/sdelka-2014360892.html
На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля
На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля - РИА Новости, 30.04.2025
На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:32:00+03:00
2025-04-30T14:37:00+03:00
украина
сша
в мире
владимир зеленский
алексей гончаренко
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000493115_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7706b136eae50df15a8d73545f55e486.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых."Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах. Кабмин сегодня может утвердить текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США (соглашение о недрах). Мы готовы уже сегодня подписывать", - приводит слова собеседника агентство в своем Telegram-канале.Источник также отметил, что Свириденко уже находится в Вашингтоне. "Прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу", - подчеркнул источник.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013518268.html
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000493115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95d5816f081d388f7b4abe5ea08a8a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины
Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля

Украина и США могут уже 30 апреля подписать соглашение о полезных ископаемых

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп ждет от Киева немедленного подписания сделки по минералам
25 апреля, 21:41
«
"Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах. Кабмин сегодня может утвердить текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США (соглашение о недрах). Мы готовы уже сегодня подписывать", - приводит слова собеседника агентство в своем Telegram-канале.
Источник также отметил, что Свириденко уже находится в Вашингтоне. "Прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу", - подчеркнул источник.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам
26 февраля, 17:57
 
УкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала