https://ria.ru/20250430/sdelka-2014360892.html

На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля

На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля - РИА Новости, 30.04.2025

На Украине готовы подписать сделку с США по ресурсам 30 апреля

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:32:00+03:00

2025-04-30T14:32:00+03:00

2025-04-30T14:37:00+03:00

украина

сша

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владимир зеленский

алексей гончаренко

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых."Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах. Кабмин сегодня может утвердить текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США (соглашение о недрах). Мы готовы уже сегодня подписывать", - приводит слова собеседника агентство в своем Telegram-канале.Источник также отметил, что Свириденко уже находится в Вашингтоне. "Прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу", - подчеркнул источник.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013518268.html

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины