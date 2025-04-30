https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014507124.html

В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России

В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России - РИА Новости, 30.04.2025

В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России

Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T22:09:00+03:00

2025-04-30T22:09:00+03:00

2025-04-30T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times."ЕС готовит план Б, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой", — приводит издание слова Каллас.По ее словам, американская сторона якобы раздумывает, стоит ли ей выйти из процесса украинского урегулирования из-за его сложности. В то же время глава дипломатии ЕС выразила мнение, что Евросоюзу необходимо работать в складывающихся обстоятельствах и не стоит концентрироваться на плане Б слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.Как отмечается, Каллас добавила, что ведутся переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы гарантировать "сохранение режима западных санкций" в отношении России. Дипломат признала, что в контексте оказания военной помощи Украине Европе будет сложнее заполнить пробел, если американцы уйдут.Глава дипломатии ЕС также указала, что план Б учитывает возможность блокировки Венгрией продления антироссийских санкций в июле.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.

https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014353568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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