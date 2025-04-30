Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 30.04.2025 (обновлено: 22:31 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014507124.html
В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России
В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России - РИА Новости, 30.04.2025
В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России
Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:09:00+03:00
2025-04-30T22:31:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times."ЕС готовит план Б, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой", — приводит издание слова Каллас.По ее словам, американская сторона якобы раздумывает, стоит ли ей выйти из процесса украинского урегулирования из-за его сложности. В то же время глава дипломатии ЕС выразила мнение, что Евросоюзу необходимо работать в складывающихся обстоятельствах и не стоит концентрироваться на плане Б слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.Как отмечается, Каллас добавила, что ведутся переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы гарантировать "сохранение режима западных санкций" в отношении России. Дипломат признала, что в контексте оказания военной помощи Украине Европе будет сложнее заполнить пробел, если американцы уйдут.Глава дипломатии ЕС также указала, что план Б учитывает возможность блокировки Венгрией продления антироссийских санкций в июле.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014353568.html
https://ria.ru/20250430/es-2014394975.html
россия
украина
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, politico, санкции, санкции в отношении россии, сша
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, Санкции, Санкции в отношении России, США
В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России

Глава дипломатии Каллас: ЕС готовит план Б по сохранению санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times.
"ЕС готовит план Б, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой", — приводит издание слова Каллас.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, пишет FT
Вчера, 14:15
По ее словам, американская сторона якобы раздумывает, стоит ли ей выйти из процесса украинского урегулирования из-за его сложности. В то же время глава дипломатии ЕС выразила мнение, что Евросоюзу необходимо работать в складывающихся обстоятельствах и не стоит концентрироваться на плане Б слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.
Как отмечается, Каллас добавила, что ведутся переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы гарантировать "сохранение режима западных санкций" в отношении России. Дипломат признала, что в контексте оказания военной помощи Украине Европе будет сложнее заполнить пробел, если американцы уйдут.
Глава дипломатии ЕС также указала, что план Б учитывает возможность блокировки Венгрией продления антироссийских санкций в июле.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Суд ЕС дал детали касательно запрета вывозить наличные евро в Россию
Вчера, 15:41
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoСанкцииСанкции в отношении РоссииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала