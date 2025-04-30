https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014353568.html

На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, пишет FT

На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, пишет FT - РИА Новости, 30.04.2025

На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, пишет FT

Западные компании готовятся к возвращению на российский рынок в случае отмены санкций, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:15:00+03:00

2025-04-30T14:15:00+03:00

2025-04-30T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Западные компании готовятся к возвращению на российский рынок в случае отмены санкций, пишет газета Financial Times."Сырьевые компании, страховщики и западные судоходные группы обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к возможной отмене американских санкций", — говорится в статье.Как отмечает издание, отдельным вопросом для компаний остается возобновление деятельности на российском рынке при условии, что ЕС и Великобритания не поддержат ослабление антироссийских рестрикций."Разделение США и Европы в настоящее время является серьезной проблемой для бизнеса", — приводит издание слова глобального руководителя отдела регулирования и расследований юридической фирмы Clyde&Co Сэма Тейта.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.

https://ria.ru/20250430/moscow-2014266496.html

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

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россия, великобритания, евросоюз, сша, в мире