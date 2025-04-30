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Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 0,1 процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 0,1 процента - РИА Новости, 30.04.2025
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 0,1 процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2025 года вырос на 0,1% в годовом выражении – до 7,96 миллиона человек, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:00:00+03:00
2025-04-30T22:00:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2025 года вырос на 0,1% в годовом выражении – до 7,96 миллиона человек, сообщила Росавиация. Министр транспорта РФ Роман Старовойт 28 апреля сообщал, что пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 0,1% к аналогичному месяцу 2024 года и достиг 7,96 млн человек. На международных воздушных линиях, где перевезено 26% пассажиров, в минувшем месяце этот показатель увеличился к аналогичному периоду 2024 года на 2,2%, до 2,05 млн человек", - сообщает Росавиация. По данным ведомства, пассажиропоток российских авиаперевозчиков в первом квартале снизился на 1% к аналогичному периоду 2024 года, до 22,7 миллиона человек. Среднесуточные перевозки в январе-марте этого года составили 255,5 тысячи пассажиров, увеличившись на 0,1% в годовом выражении. В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров по-прежнему входят "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". На них приходится 71% всех перевозок.
https://ria.ru/20250430/aeroflot-2014350372.html
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экономика, россия, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, s7 airlines
Экономика, Россия, Роман Старовойт, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, S7 Airlines
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 0,1 процента
Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний в марте вырос до 7,96 миллиона человек